El eclipse solar 2026 será uno de los eventos astronómicos más esperados del año. De esta manera, el fenómeno natural cruzará una enorme extensión del hemisferio norte y permitirá a millones de personas disfrutar de un espectáculo único en el que la Luna cubrirá por completo el Sol. Aunque el fenómeno se observará de forma parcial en decenas de territorios de Europa, África y América del Norte, la franja de totalidad —donde el Sol quedará totalmente oculto— pasará solo por Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. El próximo 12 de agosto de 2026, el eclipse solar total comenzará su fase parcial a las 15:34:15 GMT, la totalidad iniciará a las 16:58:09 GMT, alcanzará su máximo a las 17:46 GMT, la totalidad terminará a las 18:34 GMT y el eclipse parcial finalizará a las 19:57 GMT. La duración máxima de la totalidad será de 2 minutos y 20 segundos frente a la costa noroeste de Islandia. Según estimaciones de plataformas especializadas como Time and Date, cerca de 980 millones de personas podrán ver al menos alguna fase del eclipse, mientras que aproximadamente 15,2 millones vivirán la experiencia completa de la totalidad. En España, el país que más presenciará la oscuridad total, el evento generará escenas inolvidables. La sombra lunar entrará por la costa cantábrica y avanzará en dirección sureste, cubriendo ciudades como Gijón, Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, Zaragoza y Castellón de la Plana. Galicia será el primer territorio continental en recibir la totalidad: La Coruña, Lugo y Ferrol quedarán bajo la sombra, mientras que Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo y Orense experimentarán un eclipse parcial con más del 99% de cobertura. Asturias vivirá la totalidad en todo su territorio. Oviedo, Gijón y Avilés disfrutarán de casi un minuto y cuarenta y cinco segundos de oscuridad completa. Cantabria también estará completamente dentro de la franja, permitiendo observar la corona solar sobre la bahía de Santander y los Picos de Europa. En Castilla y León, las ciudades de Burgos, Palencia, Valladolid, León, Zamora y Soria ofrecerán un horizonte ideal para ver la corona solar recortada contra catedrales góticas. La totalidad continuará por toda Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel), La Rioja, y gran parte del País Vasco (Álava y Vizcaya). Vitoria-Gasteiz tendrá más de un minuto de oscuridad plena, mientras Bilbao y San Sebastián quedarán en los límites o muy cerca. Cataluña ha preparado la estrategia “Cataluña mira al cielo” con 26 puntos de observación en 20 municipios del sur de Lérida y Tarragona. Barcelona y el norte de Cataluña verán un eclipse parcial muy profundo (casi 99% de cobertura). En las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera también disfrutarán de la totalidad. Para observarlo de forma segura, es obligatorio usar anteojos certificados con la norma ISO 12312-2 fuera de la fase de totalidad. Nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada. Desde el punto de vista científico, este eclipse tiene un valor especial porque ocurre después del pico de actividad del ciclo solar 25. Durante la totalidad, los investigadores podrán estudiar la corona solar, las eyecciones de masa coronal y el viento solar, algo que normalmente queda oculto por el brillo de la fotosfera. La Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA ya confirmaron su interés en el evento.