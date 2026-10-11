Dónde lloverá este domingo en España: las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones

El tiempo en España hoy, domingo 11 de octubre de 2026, estará marcado por la estabilidad atmosférica en gran parte del territorio, aunque no todas las comunidades disfrutarán de cielos despejados. Un frente que llegará por el noroeste aumentará la nubosidad en el extremo norte peninsular, mientras que Canarias tendrá una jornada más inestable.

Según la previsión difundida por la Agencia EFE, las lluvias serán más probables en Canarias, el Cantábrico y el norte de Galicia, aunque también podrían registrarse precipitaciones aisladas en otros puntos del país.

Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, especialmente las mínimas, mientras que en las zonas altas de los Pirineos podrían producirse heladas débiles.

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¿Dónde lloverá hoy, domingo 11 de octubre, en España?

Las precipitaciones previstas para este domingo se concentrarán principalmente en el noroeste peninsular y el archipiélago canario, aunque existen diferencias importantes entre territorios.

En Galicia, Asturias y Cantabria, la llegada de un frente favorecerá el aumento de la nubosidad. Se esperan lluvias débiles en algunos sectores del Cantábrico, especialmente durante la madrugada, mientras que en otras zonas del norte las precipitaciones serán menos probables.

En el País Vasco no se descartan lloviznas en áreas del interior durante las primeras horas. También podrían registrarse precipitaciones débiles en el tercio norte de Castilla y León y en la sierra de La Rioja.

Canarias será otra de las zonas con mayor probabilidad de lluvia. En Lanzarote y Fuerteventura podrían aparecer precipitaciones débiles, especialmente de madrugada. En las vertientes norte de las islas montañosas se esperan lluvias durante la primera mitad del día y no se descarta algún chubasco en el interior y sur de las islas centrales.

Ceuta y Melilla también podrían registrar precipitaciones durante la primera mitad de la jornada, aunque con menor probabilidad.

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Las altas presiones favorecerán un ambiente estable en amplias zonas del centro y sur de la Península, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

En Extremadura se esperan cielos poco nubosos, con algunas nubes altas, mientras que en Madrid y Castilla-La Mancha habrá intervalos nubosos sin precipitaciones destacadas en la previsión facilitada.

En buena parte de la fachada mediterránea también se esperan claros a lo largo de la jornada. Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana comenzarán el domingo con mayor presencia de nubes, pero la nubosidad tenderá a disminuir durante la tarde.

Respecto a las temperaturas en España, las mínimas subirán en gran parte del territorio, con algunas excepciones en el litoral andaluz. Las máximas también tenderán a aumentar, aunque habrá descensos locales y zonas con pocos cambios.

En los Pirineos se prevén heladas débiles en áreas elevadas. Por su parte, en el litoral atlántico andaluz podrían descender las temperaturas máximas.

Previsión del tiempo por comunidades autónomas para este domingo

La evolución meteorológica variará según la comunidad autónoma, especialmente en lo referido a nubosidad, lluvias y temperaturas.

Galicia

Cielos cubiertos, nieblas en algunas zonas y posibilidad de lluvia, especialmente en el norte.

Asturias

Nubosidad abundante y lluvias débiles de madrugada en la mitad oriental.

Cantabria

Intervalos nubosos y lluvias débiles de madrugada en la mitad occidental.

País Vasco

Cielos nubosos, posibles lloviznas matinales en el interior y temperaturas al alza.

Castilla y León

Nubes medias y altas, con posibles lluvias débiles en el norte.

Navarra

Cielos cubiertos al principio, con apertura de claros por la tarde.

La Rioja

Intervalos nubosos y posibilidad de lluvia débil en zonas de sierra.

Aragón

Nubosidad en disminución y posibles descensos térmicos locales.

Cataluña

Mañana nubosa y tarde con más claros; temperaturas en general al alza.

Extremadura

Cielos poco nubosos y ascenso de las temperaturas.

Madrid

Intervalos nubosos, mínimas en ascenso y máximas sin cambios importantes.

Castilla-La Mancha

Nubes dispersas y temperaturas con variaciones según la zona.

Comunidad Valenciana

Nubes medias y altas que irán dejando claros; temperaturas en ascenso.

Región de Murcia

Cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes.

Baleares

Pocas nubes al principio y aumento de la nubosidad por la tarde.

Andalucía

Intervalos nubosos, posibles brumas y temperaturas variables.

Canarias

Precipitaciones débiles en varias islas y posibilidad de chubascos locales.

¿Cómo soplará el viento este domingo en España?

Aspecto de una calle de Barcelona cuando Protección Civil ha hecho un llamamiento a tener "mucha prudencia" ante la incertidumbre sobre las zonas exactas del litoral y prelitoral catalán donde se registrarán las precipitaciones más intensas previstas hasta las 14 horas. Fuente: EFE Alejandro García

El viento será, en general, de intensidad floja durante la jornada, aunque su dirección cambiará en función de la zona.

En el Cantábrico y el Mediterráneo predominará el régimen de brisas, mientras que en el interior peninsular soplarán vientos flojos, principalmente de componente oeste.

En el valle del Ebro se espera cierzo flojo y en el Ampurdán soplará tramontana de intensidad floja a moderada. En el Estrecho y Alborán, el levante tenderá a disminuir durante la tarde.

En Canarias, por su parte, predominarán los vientos del norte y noreste, con intensidades entre flojas y moderadas.