Este pequeño electrodoméstico destaca por su diseño funcional y su facilidad de uso, pensado para el día a día en el hogar o la oficina. Además, actualmente se consigue con descuento, lo que lo posiciona como una de las opciones más económicas del mercado en su categoría. Mantener limpias las mesas, escritorios y encimeras ya no requiere grandes electrodomésticos ni una inversión elevada. Es por eso que Lidl España ha lanzado un mini aspirador de mesa que se convirtió en uno de los productos más buscados por su practicidad, tamaño compacto y precio accesible, ideal para eliminar polvo y migas en espacios pequeños. Se trata de un aspirador portátil sin cable, diseñado para limpiar superficies como mesas de comedor, escritorios, encimeras o zonas de trabajo. Funciona a pilas y permite aspirar rápidamente restos de suciedad sin necesidad de enchufes ni cables, lo que facilita su uso en cualquier ambiente. Cuenta con un recipiente colector integrado, que se extrae fácilmente para su limpieza y cerdas en la parte inferior que ayudan a arrastrar el polvo y las migas hacia el interior del depósito. Su interruptor de encendido y apagado permite un manejo sencillo e intuitivo. El dispositivo es ideal para aspirar polvo y migas, lo que lo convierte en una herramienta práctica para el hogar. Su diseño permite su uso en diversas superficies, siendo apto para mesas de comedor, escritorios y encimeras. El recipiente colector es fácil de limpiar, lo que facilita su mantenimiento. Además, cuenta con cerdas en la parte inferior para una mejor succión, optimizando su rendimiento. Este aparato incluye un **interruptor de encendido/apagado** para un uso más conveniente. Su **funcionamiento a pilas** requiere de 2 pilas AA, lo que lo hace **sin cable**, brindando mayor libertad de movimiento. El **volumen del depósito de polvo** es de aproximadamente 0,025 litros y sus **medidas son de aproximadamente 8,2 x 8,2 x 6,4 cm**. Su **peso es de aproximadamente 132 g**, lo que lo hace ligero y fácil de manejar. El color del dispositivo es **beige** y se incluye un manual que proporciona **instrucciones de uso** para facilitar su operación. El mini aspirador de mesa de Lidl tiene un precio habitual de 5,99 euros, pero actualmente se encuentra con un descuento del 16%, por lo que se puede adquirir por 4,99 euros. La compra está disponible exclusivamente online, ya que el producto no se comercializa en tiendas físicas. Desde la web de Lidl advierten que quedan pocas unidades, debido a la alta demanda, por lo que sugieren realizar la compra a la brevedad para no quedarse sin stock.