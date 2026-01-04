En España, el Gobierno establece 14 días de fiesta en todo el territorio, de los cuales 12 son feriados de carácter nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. Sin embargo, existen otras festividades en el calendario en los que se recuerdan acontecimientos importantes.

Entre dichas festividades se encuentra El Día Mundial del Braille, un día no festivo que se celebra cada domingo, 4 de enero de 2026 para mantener viva la historia de España.

Día Mundial del Braille (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el domingo 4 de enero?

El 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille para crear conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para las personas ciegas y con deficiencia visual. Esta fecha fue reconocida por la ONU en 2018, destacando el multilingüismo como un valor fundamental. La celebración busca promover la plena realización de los derechos humanos de estas personas, quienes enfrentan mayores desafíos en su vida diaria.

Según la Organización Mundial de la Salud, hay aproximadamente 36 millones de personas con ceguera y 216 millones con discapacidad visual moderada o grave en el mundo. Estas cifras reflejan la necesidad de fomentar el acceso a la educación y al empleo, así como mejorar la calidad de vida de quienes viven con estas condiciones. El braille se presenta como una herramienta esencial para su inclusión y desarrollo personal.

La elección del 4 de enero también coincide con el nacimiento de Louis Braille, el inventor del sistema de escritura táctil. A pesar de perder la vista en su infancia, Braille desarrolló un método que permite a las personas ciegas leer y escribir, facilitando su comunicación y acceso a la información. Su legado perdura en la actualidad, siendo el braille un símbolo de autonomía y empoderamiento para millones de personas en todo el mundo.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Mundial del Braille?

Para celebrar el Día Mundial del Braille el 4 de enero, se pueden organizar actividades educativas que promuevan la comprensión del braille y su importancia en la vida de las personas ciegas y con deficiencia visual. Talleres donde se enseñe a leer y escribir en braille, así como charlas sobre la historia de Louis Braille y su impacto en la comunicación, son excelentes formas de crear conciencia. Además, se pueden distribuir materiales informativos y recursos accesibles para fomentar la inclusión.

Otra forma de conmemorar esta festividad es a través de la creación de espacios inclusivos en la comunidad, como la instalación de señalización en braille en lugares públicos y la promoción de productos que incorporen este sistema. También se pueden realizar campañas en redes sociales para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad visual, alentando a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.