La DGT permite obtener el permiso con coche automático mediante la limitación conocida como código 78.

Cada vez más aspirantes al carnet de conducir en España preguntan por el llamado “código 78” de la DGT. Esta anotación aparece en algunos permisos y está relacionada con los conductores que realizan el examen práctico con un coche automático.

La opción gana popularidad por una razón clara: muchos alumnos consideran que conducir un vehículo automático reduce la dificultad del examen. Al no tener embrague ni cambio manual, desaparecen errores frecuentes como las caladas o los fallos al cambiar de marcha durante el examen práctico de la DGT.

El código 78 permite sacar el carnet con coche automático

El código 78 de la DGT aparece en el reverso del carnet de conducir e indica que el titular solo puede conducir vehículos con transmisión automática. Esta limitación se aplica cuando el examen práctico se realiza en un coche sin pedal de embrague.

La normativa forma parte del Reglamento General de Conductores y se utiliza en toda la Unión Europea. Aunque no se trata de un permiso diferente, sí supone una restricción importante para quienes quieran conducir después un coche manual.

Muchos alumnos eligen esta vía porque el examen práctico de conducir suele resultar más sencillo. En un coche automático, el conductor puede centrarse más en la circulación, la señalización y la observación del tráfico. Además, desaparecen maniobras complicadas relacionadas con el embrague o las marchas.

Los expertos del sector explican que esta modalidad puede ayudar a reducir el estrés durante la prueba práctica. También influye el aumento de vehículos híbridos y eléctricos, que utilizan transmisión automática y son cada vez más comunes en España.

El código 78 de la DGT permite obtener el carnet de conducir con coche automático, aunque limita el uso de vehículos manuales.

¿Qué pasa si tienes el código 78 en el carnet?

Si tu permiso incluye el código 78, solo podrás conducir coches automáticos. En caso de utilizar un vehículo manual, la DGT considera que se trata de una infracción grave por conducir un coche para el que no tienes autorización válida.

La sanción puede alcanzar los 500 euros y la pérdida de puntos del carnet. Por ese motivo, las autoescuelas recomiendan revisar siempre las limitaciones que aparecen en el permiso antes de ponerse al volante de otro vehículo.

El código se asigna automáticamente al aprobar el examen práctico con un coche automático. No hace falta solicitarlo ni realizar ningún trámite especial. La restricción aparece directamente en el permiso de conducir emitido por Tráfico.

Quienes quieran eliminar esa limitación deben volver a realizar una prueba práctica con un vehículo manual. Actualmente, la normativa española exige superar un nuevo examen de circulación para retirar el código 78 del carnet de conducir.

La DGT estudia cambios para adaptar el carnet a los coches eléctricos

El debate sobre el código 78 ha crecido en los últimos años por el auge de los coches eléctricos e híbridos. Muchos de estos modelos funcionan exclusivamente con transmisión automática, algo que también afecta a las flotas de las autoescuelas.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) lleva tiempo reclamando cambios para facilitar la eliminación de esta restricción. En algunos países europeos, los conductores pueden retirar el código mediante cursos prácticos sin necesidad de hacer otro examen oficial.

La propia DGT ha reconocido en varias ocasiones que el sistema actual favorece que muchos alumnos sigan examinándose con coches manuales. El objetivo es evitar limitaciones futuras, incluso aunque luego conduzcan vehículos automáticos en su día a día.

Mientras tanto, el número de conductores que opta por el carnet automático sigue creciendo. Las autoescuelas aseguran que cada vez más alumnos buscan una vía más rápida y sencilla para obtener el permiso de conducir, especialmente en ciudades donde predominan los coches híbridos y eléctricos.