En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el miércoles, 21 de enero de 2026 , los ciudadanos de España conmemoran El Día Internacional del Abrazo, considerado día no festivo, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

Día Internacional del Abrazo (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el miércoles 21 de enero?

El Día Internacional del Abrazo se celebra el 21 de enero, una fecha creada por Kevin Zaborney en 1986. Su objetivo es fomentar las muestras de afecto en público, ya que muchas personas tienden a ser reservadas incluso con sus seres más cercanos. Zaborney buscó ofrecer una excusa para que todos puedan disfrutar de la calidez y el confort que brinda un abrazo.

La primera celebración tuvo lugar en Clio, Michigan y se popularizó en Estados Unidos gracias al Calendario de eventos Chase. Esta publicación, que incluía festividades locales, ayudó a que la idea de Zaborney se expandiera, convirtiendo el abrazo en un símbolo de afecto y conexión entre las personas.

Los abrazos no solo son una expresión de cariño, sino que también aportan numerosos beneficios para la salud física y psicológica. Desde proporcionar seguridad y reducir el estrés hasta satisfacer nuestras necesidades afectivas, los abrazos son esenciales para el bienestar emocional. Celebrar este día implica regalar abrazos a amigos, familiares y conocidos, promoviendo así un ambiente de amor y cercanía.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Internacional del Abrazo?

Para celebrar el Día Internacional del Abrazo, comienza por acercarte a tus seres queridos y ofrecerles un abrazo sincero. Este gesto simple pero significativo puede fortalecer los lazos afectivos y transmitir cariño. No olvides incluir a amigos y conocidos, ya que un abrazo puede alegrar el día de alguien y crear un ambiente más cálido y acogedor.

Es importante asegurarte de que la otra persona esté receptiva al abrazo. Puedes preguntar si les gustaría recibirlo, lo que demuestra respeto por su espacio personal. Recuerda que un abrazo genuino no solo es un acto de afecto, sino también una forma de compartir bienestar y felicidad en este día especial.