En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados.

En el sábado, 15 de noviembre de 2025, los ciudadanos de España conmemoran El Día Internacional de la Tolerancia, considerado día no festivo, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

¿Qué se celebra el sábado 15 de noviembre?

El Día Internacional de la Tolerancia se celebra el 16 de noviembre con el propósito de promover el respeto y la comprensión entre diferentes culturas, creencias y formas de vida. Esta efeméride busca crear conciencia sobre la importancia de la tolerancia en un mundo cada vez más diverso y globalizado, donde las diferencias pueden ser fuente de conflicto si no se manejan adecuadamente.

La celebración de este día es fundamental para fomentar un ambiente de paz y armonía, donde se valore la diversidad y se rechace la discriminación. La tolerancia no solo implica aceptar a los demás, sino también reconocer y apreciar las diferencias que enriquecen nuestras sociedades. A través de diversas actividades y campañas, se busca educar a la población sobre la importancia de la convivencia pacífica y el diálogo intercultural.

Además, el Día Internacional de la Tolerancia invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en la actualidad, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia religiosa. Al promover la tolerancia, se contribuye a la construcción de sociedades más justas e inclusivas, donde cada individuo pueda vivir libremente y sin miedo a ser juzgado por su identidad o creencias.

¿Cómo celebrar el Día Internacional de la Tolerancia?

