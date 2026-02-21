En España, el Gobierno establece 14 días de fiesta en todo el territorio, de los cuales 12 son feriados de carácter nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. Sin embargo, existen otras festividades en el calendario en los que se recuerdan acontecimientos importantes. En el transcurso del sábado, 21 de febrero de 2026, la población de España celebra la Día Internacional de la Lengua Materna, considerado día no festivo, para mantener viva la memoria histórica del país. El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna con el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en todo el mundo. Esta conmemoración busca rendir homenaje a la diversidad lingüística y cultural, resaltando la importancia de las lenguas como parte fundamental de la identidad de los pueblos. La celebración de este día tiene sus raíces en un trágico evento ocurrido en Bangladés en 1952, cuando manifestantes que defendían su lengua fueron atacados por el ejército de Pakistán. Este acto de valentía y resistencia se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a expresarse en la lengua materna, un derecho universal que debe ser protegido y promovido. Hoy en día, la situación de las lenguas en el mundo es alarmante, ya que se estima que cada dos semanas muere una lengua, lo que conlleva a la pérdida de un patrimonio cultural invaluable. La UNESCO ha hecho un llamado a la acción para salvaguardar la diversidad lingüística y fomentar el uso de las lenguas en la educación y la vida cotidiana, asegurando así que las futuras generaciones puedan disfrutar de esta riqueza cultural. Para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, se pueden organizar actividades que promuevan el uso y la valoración de los idiomas y dialectos locales. Esto puede incluir talleres, conferencias y exposiciones donde se discutan las lenguas maternas y su importancia cultural. Además, se pueden realizar eventos comunitarios que fomenten el intercambio de conocimientos y experiencias entre hablantes de diferentes lenguas. Otra forma de conmemorar esta festividad es a través de la educación, integrando las lenguas maternas en los sistemas escolares y utilizando medios digitales para su difusión. Las instituciones educativas pueden llevar a cabo actividades que celebren la diversidad lingüística, como concursos de poesía, narración de cuentos en diferentes idiomas y presentaciones culturales que resalten la riqueza de las lenguas en peligro de extinción.