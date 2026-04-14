El Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, consolidó en 2025 un giro en el sistema de homologación de títulos universitarios extranjeros. Según datos oficiales, se resolvieron 85.564 expedientes, de los cuales cerca del 76% resultaron favorables, lo que equivale a más de 65.000 títulos validados. La medida se enmarca en una estrategia más amplia de integración laboral y reconocimiento académico. La ministra Diana Morant sostuvo que este proceso “rompe con el relato” de que la inmigración no aporta valor cualificado. En paralelo, destacó que la incorporación de estos profesionales fortalece la economía y permite cubrir vacantes en sectores críticos, especialmente en el sistema de salud. El avance responde a un cambio estructural en el modelo de gestión. La digitalización de los trámites, la incorporación de inteligencia artificial y la reorganización administrativa permitieron acelerar los tiempos de resolución. El impacto es visible en la reducción del stock acumulado. Las solicitudes pendientes bajaron a 72.337 en marzo de 2026, muy por debajo de las más de 120.000 que se registraban años atrás. Aun así, el sistema sigue bajo presión, con cerca de 4.000 nuevas solicitudes mensuales. Otro indicador de mejora es el cumplimiento de los plazos legales. Actualmente, alrededor del 40% de los expedientes se resuelven en seis meses, un avance respecto de años anteriores, aunque todavía lejos del objetivo de normalización total que el Gobierno proyecta alcanzar hacia 2027. El perfil de los solicitantes muestra un claro predominio latinoamericano, lo que refleja el rol del país como puerta de entrada laboral a Europa para profesionales cualificados. En términos profesionales, el sector sanitario concentra la gran mayoría de las homologaciones. Casi el 80% corresponde a médicos, lo que evidencia la necesidad estructural de reforzar el sistema de salud. Si se suman enfermería y odontología, el porcentaje supera el 90%. Sin embargo, no todas las disciplinas presentan el mismo nivel de acceso. Carreras como odontología, farmacia o algunas ingenierías muestran tasas de aprobación significativamente más bajas. En el caso de los ingenieros industriales, apenas un 0,2% logra homologar su título, lo que abrió un debate dentro del propio ministerio sobre posibles barreras estructurales y criterios restrictivos que serán revisados en futuras reformas. Fuente: EFE.