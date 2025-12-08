En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el lunes, 8 de diciembre de 2025, los ciudadanos de España conmemoran El Día de la Inmaculada Concepción, considerado festivo, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

¿Qué se celebra el lunes 8 de diciembre?

El Día de La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María se celebra el 8 de diciembre y es una festividad cristiana que conmemora el dogma de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Este principio fue decretado por la Iglesia Católica en 1854, afirmando que María estuvo libre de toda mancha desde el momento de su concepción, lo que la hace un símbolo de pureza y gracia divina.

La celebración de este día tiene sus raíces en España, donde se conmemoró por primera vez en 1644. Fue en 1854 cuando el Papa Pío IX declaró oficialmente la festividad, reconociendo la importancia de esta doctrina para los fieles. La proclamación se realizó en una congregación en la Basílica de San Pedro, donde se reafirmó la creencia de que María fue concebida sin pecado original, obligando a todos los católicos a aceptarlo como un dogma de fe.

En diversas partes del mundo, el Día de la Inmaculada Concepción se celebra con fervor, siendo un día festivo en países como España, Colombia y México. Las celebraciones incluyen misas, rosarios públicos y actividades comunitarias, donde los devotos se reúnen para honrar a la Virgen María. Este día también marca el inicio de los Retiros de Adviento, momentos de reflexión y preparación espiritual para la llegada de la Navidad.

¿Cómo celebrar el Día de la Inmaculada Concepción?

Para celebrar el Día de la Inmaculada Concepción, los devotos católicos pueden participar en misas especiales y procesiones en honor a la Virgen María. En muchos lugares, como España, se organizan Rosarios Públicos donde las oraciones se realizan en las calles, creando un ambiente de comunidad y fe. Además, es común que las familias decoren sus hogares con imágenes de la Virgen y realicen ofrendas florales.

En países como Colombia, Nicaragua y México, la festividad es un día feriado, lo que permite a las personas asistir a celebraciones religiosas y participar en actividades culturales. También se llevan a cabo Retiros de Adviento, donde los creyentes reflexionan sobre la llegada de la Navidad, preparándose espiritualmente para el nacimiento de Jesús.