La frase “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio”, atribuida al científico Charles Darwin, suele citarse para explicar de forma sencilla una idea clave de la evolución. Aunque no aparece de manera textual en sus escritos, sintetiza el concepto de selección natural, eje de su teoría científica. A mediados del siglo XIX, el naturalista británico desarrolló este enfoque en El origen de las especies, donde planteó que los organismos con características más favorables para su entorno tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Con el tiempo, esta idea trascendió la biología y empezó a utilizarse para interpretar fenómenos sociales y económicos. Lejos de quedar como un concepto histórico, el principio de adaptación se volvió cada vez más visible en la vida cotidiana. En un contexto marcado por cambios tecnológicos, transformaciones laborales y nuevas dinámicas sociales, la capacidad de ajustarse resulta determinante. En Colombia, por ejemplo, la expansión de la economía digital y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas modificaron el mercado de trabajo. Muchos empleos tradicionales se transformaron, mientras que otros nuevos comenzaron a demandar habilidades diferentes, vinculadas a lo digital y a la innovación. En este escenario, no necesariamente se destacan quienes tienen más experiencia acumulada, sino quienes logran actualizarse, aprender nuevas competencias y adaptarse a entornos cambiantes. La idea asociada a Charles Darwin también se trasladó al ámbito empresarial. Empresas que durante años dominaron el mercado debieron reinventarse frente a cambios en el consumo, la tecnología y la competencia. En paralelo, emprendimientos más pequeños lograron crecer gracias a su capacidad de reacción y flexibilidad. Este mismo fenómeno se observa en la educación y en la vida diaria. La necesidad de adquirir nuevas habilidades, adaptarse a herramientas digitales y responder a situaciones imprevistas forma parte de una realidad cada vez más dinámica. Más allá de su popularidad, la frase no plantea que la fuerza o la inteligencia carezcan de valor, sino que por sí solas no garantizan la continuidad. El foco está en la capacidad de ajustarse a nuevas condiciones. Esa interpretación, basada en la selección natural, permite entender por qué algunos procesos, proyectos o incluso formas de trabajo se mantienen en el tiempo mientras otros desaparecen frente a contextos cambiantes. Charles Darwin fue un naturalista británico del siglo XIX que revolucionó la ciencia al explicar cómo evolucionan las especies a lo largo del tiempo. Sus investigaciones, basadas en observaciones durante viajes como el del HMS Beagle, sentaron las bases de la teoría de la evolución. Su obra más influyente, El origen de las especies, publicada en 1859, introdujo el concepto de selección natural, que explica cómo los seres vivos se adaptan a su entorno y cambian generación tras generación.