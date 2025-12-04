Regresa al país la peste africana más letal de la historia después de 30 años sin casos

Distintos servicios veterinarios nacionales, como el de la Generalitat de Cataluña, han alertado en los últimos días de la detección del virus de la peste porcina africana (PPA) en varios jabalíes silvestres que fueron encontrados muertos en Barcelona. La confirmación supone la primera detección de la enfermedad en España desde su erradicación en 1994.

Los servicios veterinarios oficiales tuvieron conocimiento de la detección de dos cadáveres de jabalí silvestre, a una distancia aproximada de 1 km entre ambos, en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esos fueron los primeros casos detectados, aunque en las últimas horas el brote se ha expandido.

El pasado martes, Carlos Prieto, delegado del Gobierno de Cataluña, ha confirmado que ya son seis los jabalíes encontrados muertos en Barcelona por dar positivo de peste porcina africana. En Santa Perpètua de Mogoda ya se coordina el dispositivo de contención para evitar que el brote se expanda por el resto de la comunidad.

La letal peste africana que ha rebrotado en España. (Fuente: archivo) Juanmonino

La peste africana que ha brotado en España tras 30 años de su erradicación

La peste porcina es una patología vírica hemorrágica, altamente contagiosa, no zoonósica, es decir, las personas no pueden contagiarse por contacto con los animales ni por ingerir productos derivados de ellos. Esta enfermedad solo afecta a cerdos y jabalíes, pero el pronóstico para un animal infectado es muy negativo, con una tasa de mortalidad cercana al 100%.

Según los organismos sanitarios de la Unión Europea, se trata de un virus de categoría A, por lo que los estados miembros deben adoptar medidas para su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas. No existe actualmente una vacuna contra la PPA, aunque sí hay varias investigaciones en desarrollo.

La PPA está presente en la Unión Europea desde su entrada en los países bálticos y Polonia proveniente de Rusia en 2014. En la actualidad afecta a las poblaciones de jabalíes silvestres y, en algunos casos, a explotaciones de cerdos domésticos en un total de 13 países europeos. Por su parte, el sector porcino español se ha puesto a disposición del Ministerio de Agricultura tras confirmarse los dos casos

Tras la detección de los primeros casos se ha activado el manual práctico de operaciones de lucha contra la peste porcina africana, que supone distintas medidas de control. Algunas de ellas son:

Delimitación de la zona infectada , búsqueda activa y eliminación bajo control oficial de cadáveres de jabalíes silvestres,

Prohibición de caza en la zona con objeto de evitar el movimiento de jabalíes hacia zona libre.

Refuerzo de vigilancia pasiva y medidas de bioseguridad.

Las medidas de prevención que deben tomar los españoles ante el brote de peste porcina. (Fuente: archivo)

¿Qué medidas de prevención deben tomar las personas para protegerse de la peste porcina?

Al tratarse de una patología no zoonósica, las personas no pueden contagiarse de la peste porcina africana. En este marco es que Prieto ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” los consumidores y al conjunto del sector y se ha mostrado convencido de que la Unión Europea apoyará a España para afrontar esta situación, según confirmó la agencia de noticias EFE: “Estamos controlando la crisis”.

Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha trasladado a los ciudadanos un mensaje de tranquilidad ante los casos detectados al asegurar que el consumo de carne de cerco es seguro para la salud humana. “Aun en el hipotético caso de que se consumieran carne y embutidos de cerdo o jabalí enfermos, no existiría riesgo para la salud”, ha remarcado la organización.