Atención, conductores: ¿por qué está prohibido detenerse para ceder el paso a los peatones cuando el semáforo no lo indica. Fuente: Pixabay.

Al obtener la licencia de conducir, la Dirección General de Tránsito (DGT) realiza un examen teórico que resulta tan crucial como el práctico, dado que es esencial para afrontar la primera práctica al volante de un coche. Asimismo, es necesario dominar el Código de Circulación y sus técnicas de conducción.

No obstante, muchos conductores tienden a olvidar ciertas acciones prohibidas que se encuentran en el Manual de Teórica Común de Tipo B tras haber superado la prueba, como algunas señales que no deben realizarse hacia los peatones.

La señal al volante que es mejor no utilizar

La Autoescuela Mikel utiliza sus redes sociales para compartir diversas prácticas, así como consejos sobre manejo y técnicas educativas dirigidas a sus seguidores. Estas recomendaciones son impartidas a los alumnos de la institución durante sus clases para obtener el carnet de conducir.

En uno de sus recientes vídeos publicados en TikTok, el director de la autoescuela, conocido como Mikel, recordó a los usuarios que está prohibido hacer señales a los peatones desde el vehículo para que crucen en un paso peatonal.

Según explica el instructor, la opción más segura es detener el vehículo por completo y permitir que los peatones decidan si desean cruzar o no. Esta recomendación se fundamenta en el hecho de que podría desencadenar un accidente.

“Imagínate que les haces la seña para que crucen y, al mismo tiempo, llega otro coche en sentido contrario. Es posible que no les permitan pasar y que, lamentablemente, acaben atropellándoles“, advirtió el instructor.

¿Qué recomienda el manual de conducción sobre la seguridad en los pasos de peatones?

En la sección de Seguridad Vial, el manual teórico mencionado proporciona una serie de recomendaciones destinadas a prevenir atropellos. Entre estas, se destaca la advertencia de “no realizar señales con el brazo para que crucen, ya que existe un riesgo significativo de atropello por parte de otros conductores “.

Para mitigar este riesgo, se sugiere que el vehículo se detenga por completo, permitiendo que sea la persona peatona quien decida si es seguro cruzar por el paso correspondiente, según lo informado por el portal Cadena Ser.

Asimismo, se aconseja moderar la velocidad al aproximarse a los pasos peatonales, autobuses detenidos o áreas escolares y recreativas.

Adicionalmente, se hace hincapié en la importancia de prestar atención a aquellos individuos que se encuentren conversando por medio de un teléfono móvil, ya que su distracción puede dar lugar a situaciones de riesgo inminente.