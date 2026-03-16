Llevar una vida activa es clave para aminorar el riesgo de desarrollar afecciones crónicas a largo plazo. En el caso de los adultos mayores, además, les ayuda a mantener su independencia para que sigan llevando a cabo sus actividades diarias sin inconvenientes. En este sentido, los expertos recomiendan a todos los mayores de 50 practicar algún deporte, pues brinda una serie de beneficios tanto para la salud física como psicológica. Entre ellos, se destacan los siguientes: Reduce el estrés.Reduce el aislamiento social.Previene problemas respiratorios.Mejora la flexibilidad y fortalece las articulaciones.Disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.Mejora la forma y la resistencia física en general. Para los expertos de la Universidad de Harvard, existen tres ejercicios que contribuyen a tener un gran estado de salud y mantener un buen físico tras esta edad. Estos son: Maniobra punta-tacón. Para llevar a cabo este ejercicio es necesario colocarse en posición erguida y con la mirada al frente.Sentadillas. Fortalecen la musculatura de piernas, glúteos, espalda y abdomen. Para ello, coloca las manos a la altura del pecho, inclinándote hacia delante.Ascensión de brazo y pierna contraria. Fortalece la musculatura, mejora la postura y ayuda a ganar equilibrio. Se hace en posición de cuadrupedia, con las rodillas separadas a la altura de la cadera, con brazos, tronco y cuello alineados.