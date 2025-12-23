Confirmado por el Gobierno español: habrán ayudas al transporte público para todo 2026 y un abono único para viajar por todo el país.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga de las ayudas para el transporte público para todo 2026, así como el abono único, que integra en una sola tarifa de 60 euros mensuales los autobuses interregionales, los trenes de cercanías y los de media distancia.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, para financiar ambas medidas, se dotarán 1371 millones de euros.

A partir de la segunda quincena de enero se pondrá en marcha el abono único, que servirá para autobuses interregionales de titularidad estatal, trenes de cercanías y de media distancia.

A partir de la segunda quincena de enero se pondrá en marcha el abono único, que servirá para autobuses interregionales de titularidad estatal, trenes de cercanías y de media distancia, con una tarifa plana de 60 euros (30 euros para menores de 26 años), como ya avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la rueda de prensa de balance del año.

Las bonificaciones prorrogadas para todo 2026 establecen que, en los servicios estatales de autobús, se mantiene la gratuidad infantil hasta los 14 años, el bono de 10 viajes con un 40% de descuento y el abono mensual con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

En los transportes públicos de competencia autonómica y local se prorroga la ayuda estatal, con la gratuidad infantil, los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años y la bonificación del 20% en el resto de abonos.

Aquí el Gobierno financiará el descuento independientemente de si la administración competente decide financiar un 20% adicional (hasta ahora solo lo hacía si se comprometía también la autonomía o el ayuntamiento).

Se mantienen igualmente las ayudas específicas para viajeros recurrentes en territorios como Canarias y Baleares, con la gratuidad del transporte público terrestre a los viajeros recurrentes; y en Asturias y Cantabria, la gratuidad de las cercanías también para los recurrentes.

En Renfe se prorrogan las medidas actuales, con el abono mensual ilimitado por 20 euros (10 euros para jóvenes), así como la gratuidad total para menores de 14 años.

La media distancia y los Avant especiales serán gratis para los niños y los abonos mensuales y los bonos de 10 viajes tendrán un descuento del 40%. En los Avant generales se prorroga la bonificación del 50% en el bono de 10 viajes.

Puente también ha anunciado el nuevo abono trimestral “Pase Vía” para los servicios Avant (que aplica más descuentos a medida que se viaja más) o el sistema Cronos para cercanías, con descuentos del 40% a partir del quinto viaje pagando con la tarjeta bancaria en el torno.

El “Pase Vía” permitirá no tener que realizar el desembolso con antelación, sino que el usuario paga cada billete que adquiere y cuanto mayor sea su número, mayor descuento tendrá.

Los descuentos irán desde el 45% al 72%, con lo que se evita la pérdida de viajes y se paga de acuerdo con los efectivamente realizados.

En servicios de media distancia de la red de ancho métrico aumentan los descuentos de ida y vuelta del 7% al 20%, igualándolos al resto de la red convencional.

Un gobierno de derecha y extrema derecha suprimirá ayudas

Estas líneas de actuación “consolidan la apuesta clara del Gobierno por el fomento del transporte público”, al que desde 2018 se han destinado 9290 millones de euros, que suben hasta más de 11.000 millones si se suman los 2000 millones previstos para 2026, según Puente.

Para las familias, las ayudas estatales al transporte suponen un ahorro del 75% de lo que antes destinaban a esta partida, tasa que es superior si se ha reemplazado el automóvil privado por el transporte público.

Para quien use a diario los trenes Avant de Renfe, ha añadido el ministro, los ahorros pueden superar los 5000 euros al año.

“No es magia, son tus impuestos”, ha dicho citando el eslogan publicitario de la Agencia Tributaria el titular de Transportes, que ha asegurado que “un gobierno de derecha y extrema derecha entre las primera cosas que suprimiría sería esta”.

Puente ha detallado los datos de usuarios movilizados: entre enero y septiembre de este año han viajado en transporte público una media de algo más de 420 millones de personas al mes, un 23% más que en 2022.

Fuente: EFE