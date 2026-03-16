Las etiquetas de los alimentos son la principal fuente de información para los consumidores cuando hacen la compra. A través de ellas se conocen los ingredientes, el origen, los procesos de elaboración o las características nutricionales de los productos. Por eso, cualquier cambio en las normas de etiquetado puede afectar directamente a lo que millones de personas ven cada día en los supermercados. Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir en España. El Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto publicado en el BOE que actualizan diversas normas de calidad alimentaria y modifica cómo deben etiquetarse algunos productos muy comunes. La medida busca mejorar la transparencia y adaptar la legislación a la realidad actual del mercado, afectando a alimentos como el jamón de pavo, el pan sin gluten, las aceitunas rellenas o la horchata. El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros introduce modificaciones en varias normas de calidad alimentaria. El objetivo es reforzar la información que reciben los consumidores y garantizar que los productos se comercialicen con etiquetas más claras y precisas. Entre los cambios más importantes está la regulación de ciertas denominaciones comerciales. Por ejemplo, el término “jamón de pavo” queda reconocido oficialmente como una denominación consolidada en el mercado. Al mismo tiempo, se introducen nuevas exigencias para utilizar menciones como “natural” o “elaboración artesana”, que solo podrán aparecer en la etiqueta si el producto cumple determinadas condiciones. La normativa también refuerza la trazabilidad de productos cárnicos como los jamones y paletas curadas. A partir de ahora será obligatorio indicar información sobre el proceso de elaboración, incluyendo la fecha de entrada en salazón o los registros de lote que permiten seguir el rastro del producto a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización. Aunque el decreto modifica varias disposiciones alimentarias, algunos productos destacan especialmente porque forman parte de la cesta de la compra habitual. Uno de ellos es el pan sin gluten, que pasa a estar regulado dentro de la normativa de calidad del pan en España. Hasta ahora, este tipo de productos no estaba integrado en la conocida como “ley del pan”. Con la nueva regulación, el pan sin gluten deberá cumplir una serie de requisitos para poder comercializarse bajo la denominación de “pan”, lo que aporta mayor seguridad jurídica y claridad para consumidores y fabricantes. Otro cambio relevante afecta a las aceitunas rellenas. La normativa exige que, cuando el relleno esté elaborado en forma de pasta, esa característica se indique claramente en la lista de ingredientes. De esta forma, el consumidor podrá saber con mayor precisión qué tipo de relleno está consumiendo. El Gobierno explica que la actualización responde a la necesidad de adaptar las normas alimentarias a la evolución del mercado. En los últimos años han aparecido nuevos ingredientes, procesos de elaboración y productos especializados, lo que hacía necesario modernizar una legislación que en algunos casos llevaba décadas sin cambios. Además, el nuevo decreto pretende reforzar la transparencia en el etiquetado de alimentos, mejorar la información disponible para los consumidores y evitar que ciertas denominaciones puedan utilizarse de forma engañosa en los envases. La medida también busca mejorar la trazabilidad de los productos alimentarios, es decir, la capacidad de seguir su recorrido desde el origen hasta el consumidor final. Esto permite un mayor control sanitario y facilita detectar posibles problemas en la cadena alimentaria. En conjunto, la nueva normativa publicada en el BOE introduce cambios que afectan a diversos productos presentes en los supermercados españoles y obliga a las empresas a adaptar sus etiquetas para ofrecer una información más clara y precisa sobre cómo se elaboran los alimentos y qué ingredientes contienen.