Este sábado, 4 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 509,76 euros, cifra que refleja una variación del -0,35% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento. La tendencia positiva sugiere un posible crecimiento en el valor de Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -3.5%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -22.13%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad que podría afectar la confianza de los inversores y su futuro en el ecosistema de las criptomonedas. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 21.28%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.19%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 509,8 euros.