Este sábado, 4 de abril de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.366,19 euros, cifra que refleja una variación del -0,16% en comparación con el día pasado. En los últimos tres días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve aumento del 1.76% en su cotización, lo que sugiere una posible estabilización tras un periodo de volatilidad. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una significativa caída del -46%, reflejando los desafíos que ha enfrentado el mercado de criptomonedas en general. Esta combinación de datos indica que, a pesar de las recientes mejoras, Ethereum aún lucha por recuperar su valor previo y atraer la confianza de los inversores. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 38.95%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.93%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.