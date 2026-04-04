La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este sábado, 4 de abril de 2026 en España es de 1,51 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,67%. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría indicar un posible crecimiento en su valor a corto plazo. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -0.58%, lo que indica una ligera disminución en su valor. Sin embargo, la situación es más preocupante al observar que en el último año, la variación en la cotización ha sido del -59.09%, evidenciando una pérdida significativa de rentabilidad y generando inquietudes entre los inversores sobre su futuro en el mercado. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 18.74%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.