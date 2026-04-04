La cotización del Litecoin este sábado, 4 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 61,62 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,34% en comparación con el día pasado. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 0.8% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una significativa caída del -53.95%, lo que refleja un contexto de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas. Esta combinación de resultados resalta tanto la incertidumbre como las oportunidades que pueden surgir en el futuro para los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 21.84%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 57.79%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.