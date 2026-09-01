El juez rastrea 81 cuentas en el caso Leire: el PSOE reclama que solo la Fiscalía vea las seis vinculadas al partido

El oficialismo ha pedido al juez Santiago Pedraz que refuerce la protección de la información bancaria incorporada al caso Leire. El partido quiere que únicamente la Fiscalía pueda acceder a la pieza separada en la que se analizan seis cuentas del PSOE.

La solicitud incluye una segunda medida: expurgar los datos que no tengan relación con los hechos investigados. El PSOE sostiene que las cuentas del PSOE contienen numerosos movimientos de personas y entidades ajenas al procedimiento, cuya intimidad debería quedar protegida.

El escrito fue presentado después de que el magistrado de la Audiencia Nacional ordenara rastrear hasta 81 cuentas bancarias. Varias de ellas son cuentas del PSOE, mientras que otras están vinculadas a personas investigadas dentro del caso Leire.

El partido pide al juez “extremar las cautelas para que no se produzca ninguna filtración a la opinión pública de aquellos datos no vinculados a la presente investigación”. Por ahora, se trata de una petición sobre la que Pedraz deberá decidir.

El PSOE reclama que solo la Fiscalía vea seis cuentas del partido

El juez Santiago Pedraz ordenó crear una “pieza separada económica” debido al carácter sensible de la documentación bancaria solicitada. El objetivo expresado por el magistrado fue evitar su “pública difusión”.

El PSOE considera “muy relevante” que el análisis se tramite mediante una pieza separada, pero entiende que las cautelas deberían ir más lejos. Por ese motivo, solicita que el contenido de las cuentas del PSOE quede únicamente a disposición del juez y de la Fiscalía.

La formación argumenta que la información reclamada es genérica. Según expone en su escrito, las cuentas “contienen multitud de movimientos, que afectan a numerosas personas y entidades no vinculadas con los hechos que son objeto de las presentes actuaciones, y cuya intimidad debe quedar salvaguardada”.

Además de limitar el acceso, el partido reclama que se retiren de la pieza separada los datos sin conexión con el caso Leire. La solicitud no pretende detener el rastreo ordenado, sino restringir la consulta de información que considera ajena a la causa.

Por qué Pedraz ordenó rastrear hasta 81 cuentas en el caso Leire

Entre las cuentas bancarias figuran seis cuentas del PSOE y otras vinculadas al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.

Todos ellos están investigados por presuntas maniobras destinadas a boicotear causas judiciales que afectasen al partido o al Gobierno. El caso Leire también analiza pagos procedentes del PSOE, aunque la existencia de esos abonos no determina por sí sola su posible carácter irregular.

Los investigadores sospechan que el exdirigente socialista Santos Cerdán habría empleado recursos del partido para costear una supuesta organización destinada a interferir en procedimientos judiciales. Esta hipótesis forma parte de una investigación en curso y no constituye un hecho probado.

Dentro del caso Leire también se investiga si con fondos del PSOE se habría abonado a Leire Díez al menos 43.225 euros. Según la información de la causa, los pagos habrían llegado mediante intermediarios como Gaspar Zarrías o Ismael Oliver.

El PSOE asegura que colaborará y que “no tiene nada que ocultar”

El juez rastrea 81 cuentas en el caso Leire: el PSOE reclama que solo la Fiscalía vea las seis vinculadas al partido. Fuente: Archivo

En su escrito, el PSOE recuerda que ya identificó ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil las cuentas desde las que se realizaron pagos a los investigados. La formación presenta este dato como una muestra de su colaboración con el caso Leire.

El partido también señala que, a resultas de la investigación, esas cuentas “posteriormente podrían haber sido utilizadas de manera ilegítima para hacer pagos o cubrir gastos no vinculados a la actividad propia” del PSOE, “ni a sus fines estatutarios ni principios programáticos, al margen de la organización”.

La afirmación está formulada como una posibilidad y no como una conclusión acreditada. La investigación deberá determinar el origen, el destino y la finalidad de los movimientos incorporados a la pieza separada, así como la eventual responsabilidad de cada investigado.

El PSOE recalca que “seguirá colaborando con la investigación judicial que se está efectuando, aportando cuanta otra información se le pueda solicitar, pues siempre ha desarrollado una gestión transparente y no tiene nada que ocultar”. Mientras Pedraz analiza su petición, el rastreo continúa dentro de la pieza separada del caso Leire.