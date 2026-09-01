Oficial y confirmado | Colgar la bandera de España en el balcón puede costar hasta 3000 euros: qué dice la normativa (foto: ChatGPT)

La bandera de España suele aparecer en ventanas y balcones con motivo de celebraciones deportivas, fiestas nacionales y otras fechas señaladas. Sin embargo, colocarla en el exterior de una vivienda puede generar conflictos cuando su instalación afecta a la fachada, a elementos comunes o a otros propietarios.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que un propietario no puede realizar modificaciones que alteren la seguridad, estructura, configuración o estado exterior del edificio ni que perjudiquen los derechos de otros vecinos. Por este motivo, la forma en que se coloca una bandera puede resultar más relevante que la bandera en sí misma.

Esto significa que no existe una prohibición general de colgar la bandera de España en un balcón ni una multa automática por hacerlo. Los problemas pueden aparecer cuando se incumplen los estatutos, se modifica un elemento común, se generan molestias o existe alguna regulación específica sobre la fachada del inmueble.

¿Cuándo pueden surgir problemas por colocar una bandera en el balcón?

Aunque colocar una bandera en el balcón no suele derivar en sanciones, Los conflictos suelen surgir por cómo se instala y qué efectos produce sobre el inmueble o sus vecinos. Algunos de los supuestos que pueden generar problemas son:

Modificaciones permanentes de la fachada, como realizar agujeros para fijar la bandera.

Invasión del espacio ajeno mediante banderas de gran tamaño que afecten a otros vecinos.

Riesgos para peatones por una mala sujeción de la bandera.

Molestias continuadas, como ruidos provocados por lonas o materiales rígidos.

Asimismo, en edificios protegidos o situados en cascos históricos, los ayuntamientos pueden imponer restricciones adicionales sobre elementos visibles desde la vía pública, y puede derivar en sanciones económicas.

Oficial y confirmado | Colgar la bandera de España en el balcón puede costar hasta 3000 euros: qué dice la normativa Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Puede la comunidad de vecinos multar por colocar una bandera?

En el caso de que surja un desacuerdo entre los vecinos, el proceso habitualmente inicia con un requerimiento formal para retirar la bandera. Sin embargo, en caso de que el propietario no atienda la petición, la cuestión puede elevarse a una junta de propietarios, y a la vía judicial en última instancia.

En este caso, los tribunales suelen valorar si la instalación es temporal y no causa daños permanentes. En la mayoría de los casos, llegan a la conclusión de que no existe una alteración sustancial del edificio.

De la misma manera, no cualquier propietario puede recibir una multa por colgar una bandera en el balcón. Esto se debe a que la comunidad de vecinos no puede imponer sanciones económicas por sí misma, aunque considere que se están vulnerando los estatutos.

Cuándo pueden aparecer multas de hasta 3000 euros

En caso de que el conflicto llegue a los tribunales y la comunidad obtenga una resolución favorable, el propietario deberá asumir la retirada de la bandera, los gastos de reparación si se han producido daños, y las costas judiciales, que suelen situarse entre 1500 y 3000 euros.

En cambio, en los edificios protegidos o zonas con regulación patrimonial, las administraciones públicas pueden intervenir y abrir expedientes sancionadores:

Infracciones leves: entre 750 y 1500 euros.

Infracciones graves: entre 1500 y 3000 euros.

Protección patrimonial especial: sanciones que pueden superar los 30.000 euros.

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De todas formas, la mayoría de los conflictos relacionados con banderas colgadas en balcones no suelen derivar en multas, sino en un simple requerimiento para retirarlas.

En la medida en que no se incumplan las normas internas de la comunidad, la exhibición de símbolos puede estar amparada por la libertad de expresión en la medida en que no se generen daños ni molestias relevantes.