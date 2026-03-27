La duración de los contratos de alquiler en España no depende únicamente de lo que firmen las partes. Existe un marco legal que establece límites y condiciones que modifican en la práctica lo pactado entre propietario e inquilino. En este contexto, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) introduce un sistema de prórroga obligatoria del contrato de alquiler que permite a los inquilinos permanecer en la vivienda durante un periodo mínimo, incluso cuando el propietario no tiene intención de renovarlo. La normativa vigente establece que los contratos firmados desde el 6 de marzo de 2019 deben respetar una duración mínima de cinco años si el propietario es persona física y de siete años si es persona jurídica, a través de un mecanismo de prórroga automática del alquiler. Esto significa que, aunque el contrato inicial sea por un plazo menor, el inquilino puede continuar en la vivienda hasta completar ese periodo, siempre que cumpla con sus obligaciones, especialmente el pago de la renta. Este sistema busca reforzar la estabilidad en el alquiler de vivienda, en un mercado marcado por el aumento de precios y la alta demanda en determinadas zonas urbanas. En la práctica, el contrato no finaliza cuando llega la fecha inicialmente pactada si no se ha alcanzado el mínimo legal. En esos casos, se activa la prórroga obligatoria, que impide al propietario recuperar la vivienda de forma unilateral. El inquilino puede mantenerse en la vivienda durante ese periodo incluso sin una renovación expresa, siempre que respete las condiciones del contrato. Esta protección está recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos, artículos 9 y 10, que regulan la duración y prórrogas de los contratos. Existen excepciones, como la necesidad del propietario de recuperar la vivienda para uso propio o de familiares directos, pero deben estar previstas en el contrato y justificarse conforme a la normativa. La aplicación de estas medidas ha generado posiciones distintas dentro del sector. Por un lado, organizaciones de inquilinos consideran que refuerza la seguridad jurídica del arrendatario y reduce la incertidumbre en un mercado con fuerte presión sobre los precios. Por otro lado, distintas entidades del sector inmobiliario advierten que la regulación puede influir en la oferta de viviendas en alquiler, ya que algunos propietarios podrían optar por retirar sus inmuebles o buscar alternativas menos reguladas. El Banco de España ha señalado en varios informes que la regulación del mercado puede tener efectos sobre la disponibilidad de vivienda en determinadas zonas. Desde la perspectiva del propietario, la normativa limita la posibilidad de disponer libremente del inmueble durante ese periodo mínimo, lo que condiciona decisiones como vender la vivienda o modificar el precio del alquiler dentro del contrato vigente.