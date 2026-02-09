En España, la Ley 20/2011, del Registro Civil establece las reglas que deben seguir los progenitores al inscribir el nacimiento para que el nombre del recién nacido figure correctamente en los registros oficiales. Aunque la elección del nombre propio es libre, la norma fija ciertos límites y el Encargado del Registro Civil puede no admitirlo cuando incumple los requisitos legales. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley del Registro Civil, los padres pueden elegir el nombre de su hijo, pero el Registro Civil tiene amparo legal para rechazar cualquier opción que: Además, si la grafía del nombre es difícil de trasladar a los sistemas oficiales, por el uso de signos poco habituales, en la práctica pueden solicitar que se adapte. En España esto puede variar según la oficina del Registro Civil. El nombre y los apellidos quedan inscritos en el Registro Civil, y esa inscripción es la referencia oficial, por ejemplo, para solicitar el certificado literal de nacimiento. Si el nacimiento se comunica desde el centro sanitario, la declaración puede remitirse al Registro Civil dentro de las 72 horas siguientes. Cuando la comunicación del nacimiento no se ha realizado desde el hospital, el plazo general para declarar el nacimiento ante la Oficina del Registro Civil es de diez días. Si no se ha señalado el orden de los apellidos o existe desacuerdo entre los progenitores, el Encargado del Registro Civil puede requerirles para que lo comuniquen en un plazo máximo de tres días. En caso de no recibir respuesta, fijará el orden atendiendo al interés superior del menor. Si la filiación está determinada por ambas líneas y los progenitores no coinciden en el orden de los apellidos (en España lo habitual es que consten dos, uno por cada progenitor), el Encargado del Registro Civil les requerirá formalmente. Si el desacuerdo persiste o no se responde al requerimiento, será el propio Registro Civil quien determine el orden definitivo, siempre conforme al interés superior del menor.