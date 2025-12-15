Confirmado: el Gobierno español prohibirá la circulación de todos los coches que no cumplan con estos requisitos ambientales en 2026

El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen como objetivo primordial la optimización del tráfico en los núcleos urbanos mediante la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el territorio nacional.

Estas áreas especiales buscan, fundamentalmente, reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire. Gran parte de las ciudades que han puesto en funcionamiento sus Zonas de Bajas Emisiones, como Madrid y Bilbao, prohíben el acceso mayoritario a los vehículos más antiguos y contaminantes.

Así es como distintas ciudades del país han anunciado la obligatoriedad de sus ZBE y otras tantas apresuran la activación de distintas restricciones medioambientales. El Gobierno por su parte ya ha anunciado las primeras sanciones y retiradas de subvenciones a los ayuntamientos que no las tengan en marcha en el arranque de 2026.

Estos son los coches que verán su circulación limitada en 2026. (Fuente: archivo)

Todos los coches que tendrán prohibida su circulación a partir de 2026

Por ahora, las ZBE vetan los accesos de todos los coches sin etiqueta medioambiental, pero los que disponen de una etiqueta B ya comienzan a sufrir las primeras restricciones que se ampliarán con el pasar de los meses.

Según el medio especializado Autopista, las limitaciones afectan a 9,4 millones de vehículos que disponen hoy en España de la pegatina B. El cálculo estimado es que el 31,5% del parque de turismos y vehículos comerciales ligeros de España pertenecen a este grupo medioambiental, según los últimos datos publicados.

Los coches que verán su circulación restringida son las furgonetas ligeras de gasolina matriculadas entre enero de 2001 y 2006, así como los coches diésel registrados entre 2006 y 2014, es decir, en este último caso todos los que tengan ya más de 10 años.

La lista, según se aprueban nuevas ZBE, va en aumento. La ZBEDEP Distrito Centro de Madrid, Bilbao, Getafe o Estepona ya tienen prohibido su acceso en sus áreas protegidas, mientras que San Fernando y Huelva confirmarán también las restricciones de manera inminente, a partir del próximo mes de enero. Pero no quedarán aquí los vetos.

Las restricciones que regirán en todas las comunidades a partir de 2026. (Fuente: archivo)

¿Cuáles son las nuevas restricciones que se implementarán a partir de 2026?

A partir de enero de 2027, Málaga y Palma de Mallorca restringirán los pasos a sus Zonas de Bajas Emisiones para los vehículos con etiqueta B, mientras que en 2028 San Sebastián se sumará a la misma normativa.

El caso de Cataluña es uno particular, ya que desde enero de 2026 se implementarán allí las mayores limitaciones de uso a los vehículos con la etiqueta medioambiental amarilla. Y es que con la aprobación de su nuevo Plan de Calidad del Aire, la región catalana se convertirá en la primera comunidad autónoma que confirme restricciones de acceso a los coches con esta pegatina amarilla en todas y cada una de sus ZBE, que se contarán en las próximas semanas por hasta 23.

En una primera fase, ya en enero de 2026, en menos de un mes, ningún vehículo con etiqueta B de la DGT podrá acceder a ninguna ZBE de toda Cataluña cuando se activen en ellas los protocolos anticontaminación por su mala calidad del aire. Sin embargo, dos años después, en enero de 2028, la normativa se aplicará de manera general y todos estos vehículos no podrán acceder de ningún modo a estas zonas.

La Ley de Tráfico sanciona con hasta 200 euros el incumplimiento de las restricciones de acceso a las ZBE, por lo que todos los vehículos con etiqueta B de la DGT que accedan sin permiso a estas áreas verán cómo lectores de matrículas y cámaras instaladas por todas las ciudades formularán este tipo de multas.