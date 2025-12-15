Confirmado | El Gobierno aprueba un festivo nacional para el jueves y anuncia otro puente en estas provincias

Diciembre es sinónimo de celebraciones, encuentros familiares y un ritmo más acelerado antes de cerrar el calendario. En este contexto, la Navidad se consolida como uno de los momentos más esperados, no solo por su significado religioso y cultural, sino también porque invita al descanso, a los viajes y a compartir tiempo con los seres queridos.

En 2025, además, el calendario juega a favor. El Gobierno de España confirmó que el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, será festivo nacional en todo el país, una fecha marcada en rojo en el calendario laboral.

El próximo jueves 25 de diciembre, día en el que se celebra la Navidad, será festivo nacional en todo el país. Fuente: narrativas-es

La Navidad conmemora el nacimiento de Jesucristo y es una de las celebraciones más importantes del año en España. Las cenas del 24 y las reuniones familiares del 25 forman parte de una tradición profundamente arraigada, tanto en el ámbito religioso como en el social.

Al caer en jueves, el festivo nacional abre la puerta a organizar varios días consecutivos de descanso. El sector turístico también anticipa un aumento de la movilidad durante esas fechas.

El calendario laboral de 2025 mantiene los 14 festivos habituales, entre nacionales, autonómicos y locales.

Además, el puente será todavía más largo en algunas comunidades autónomas. En Cataluña y Baleares, el viernes 26 de diciembre también es festivo por la celebración del Día de San Esteban, una tradición histórica vinculada a la Navidad que amplía el descanso y permite disfrutar de cuatro días consecutivos sin trabajar en estas comunidades.

San Esteban fue el primer mártir cristiano que fue apedreado por defender su fe en Jesús. Por ello, se lo conmemora todos los 26 de diciembre. También en Hungría, el 20 de agosto, se honra a San Esteban I, el primer rey húngaro y fundador de la nación.

Ambas fechas honran a una figura clave, pero el 26 de diciembre es la festividad más extendida en el mundo cristiano para recordar a Esteban, el diácono.