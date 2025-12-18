Expertos explican por qué aparecen las bolsas debajo de los ojos y qué remedios caseros ayudan a reducir la hinchazón de forma segura.

Las bolsas debajo de los ojos son una preocupación estética frecuente. Pueden aparecer de forma puntual o convertirse en un rasgo persistente con el paso del tiempo. Aunque no suelen representar un problema de salud, sí generan incomodidad y afectan a la percepción del rostro.

Especialistas coinciden en que no existe una solución milagrosa ni definitiva, pero sí medidas caseras y cambios de hábitos que ayudan a reducir la hinchazón y mejorar el aspecto de la piel en esta zona tan sensible.

La hinchazón en el contorno de ojos puede estar relacionada con la retención de líquidos y la falta de descanso.

Por qué aparecen las bolsas debajo de los ojos

Las bolsas bajo los ojos se producen, en la mayoría de los casos, por retención de líquidos, relajación de los tejidos y acumulación de grasa en el párpado inferior. Con el envejecimiento, los músculos y la piel pierden firmeza, lo que favorece su aparición.Otros factores habituales son la falta de sueño, el consumo excesivo de sal, las alergias, el llanto prolongado y la predisposición genética. También influyen el tabaquismo y la deshidratación, que deterioran la calidad de la piel y favorecen la inflamación en la zona ocular.

El truco casero más recomendado para reducir la hinchazón

Uno de los métodos más sencillos y respaldados por expertos es la aplicación de frío en el contorno de los ojos. El frío ayuda a contraer los vasos sanguíneos y a reducir la inflamación temporal.Puede realizarse con:

cucharas frías

compresas frías

rodajas de pepino refrigeradas

Este tipo de compresas puede mejorar visiblemente la hinchazón, especialmente por la mañana. La recomendación es aplicarlas durante 10 a 15 minutos, siempre con cuidado y sin presionar en exceso la zona.

Otros remedios naturales que pueden ayudar

Además del frío, existen otros remedios naturales que pueden contribuir a mejorar el aspecto de las bolsas bajo los ojos:

Elevar la cabeza al dormir , para evitar la acumulación de líquidos.

Reducir la sal en la dieta, especialmente por la noche.

Mantener una buena hidratación , clave para evitar la retención de líquidos.

Tratar las alergias, ya que el rascado y la inflamación empeoran la hinchazón.

Según especialistas en dermatología, estas medidas funcionan mejor cuando se aplican de forma constante y como parte de una rutina diaria de cuidado.

Cuándo conviene consultar con un especialista

Si las bolsas debajo de los ojos aparecen de forma repentina, son muy pronunciadas o se acompañan de otros síntomas, como dolor, enrojecimiento intenso o problemas de visión, es recomendable consultar con un médico.En algunos casos, pueden estar relacionadas con infecciones, trastornos tiroideos u otras afecciones que requieren evaluación profesional. En estos casos, los remedios caseros no sustituyen el diagnóstico médico ni los tratamientos específicos.

Qué se puede esperar realmente de los remedios caseros

Los expertos insisten en que los remedios naturales no eliminan las bolsas de forma permanente, pero sí pueden reducir su apariencia y prevenir que empeoren. La clave está en la constancia y en mantener hábitos saludables.Dormir bien, cuidar la alimentación y proteger la piel del sol siguen siendo las estrategias más eficaces para mantener un contorno de ojos con mejor aspecto a largo plazo.