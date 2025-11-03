Buenas noticias de RENFE para los mayores de 60: esta es la tarjeta que deben obtener para conseguir descuentos y beneficios al viajar.

A fines del año pasado, el Gobierno de España decidió prorrogar las bonificaciones al transporte público. Esta ampliación ha permitido que los mayores de 60 años accedan a una serie de descuentos en sus viajes con RENFE.

RENFE ofrece descuentos del 40% para mayores de 60 años

Desde el sitio web de RENFE se informa que los usuarios pueden obtener “un descuento en todos sus viajes en tren por solo 6 euros. Para ello, es posible adquirir la Tarjeta Dorada, nominativa e intransferible, en las taquillas de las estaciones o en agencias de viaje". Esta tarjeta ofrece diferentes descuentos según el tipo de tren seleccionado, que pueden ser del 25% o del 40%.

En su página, RENFE detalla que en trenes AVE, AVE Internacional entre España y Francia y Larga Distancia, el descuento es del 25% sobre cualquier tarifa disponible. Por su parte, en los trenes de Media Distancia, el descuento alcanza el 40%.

En lo que respecta a los trenes Avant, el descuento aplicado varía según el día de adquisición del billete:

De lunes a viernes : 25% de descuento

Sábados y domingos: 40% de descuento

Los billetes adquiridos con la Tarjeta Dorada admiten cambios y anulaciones, siempre que las condiciones del billete lo permitan y pueden estar sujetos a gastos, señala RENFE.

Para Ave, Alvia, Euromed e Intercity, los descuentos se aplicarán sobre el precio dinámico vigente en el momento de la compra para la opción de precio elegida.

Para el resto de los servicios, se aplicará sobre el precio a tarifa General/Base.

El descuento no será acumulable a otros, excepto el derivado de ser titular de Familia Numerosa y en aquellos que específicamente lo indiquen en sus condiciones.

Según detalla la compañía ferroviaria respecto a las funcionalidades online, se podrá:

Renovar la tarjeta: por 1 año (6 euros), por 2 años (12 euros) o por 3 años (15 euros, con un ahorro del 16%). Consultar, reimprimir, descargar PDF o reenviar passbook. Anular la tarjeta (dentro de los 15 días siguientes a la fecha de renovación, exclusivo para renovación online).

Atención mayores de 65: cómo obtener la Tarjeta Dorada de RENFE

La Tarjeta Dorada de RENFE es un documento personal e intransferible, diseñado para personas mayores de 60 años, que proporciona descuentos conforme a las condiciones establecidas. Es fundamental que siempre se presente junto al billete correspondiente.

Puede obtener la Tarjeta Dorada en las taquillas de las estaciones, en agencias de viajes físicas y a través de determinadas entidades bancarias. Si la tarjeta no fue emitida por un banco y fue adquirida o renovada desde 2013, también tiene la opción de renovarla en la página web de RENFE, siempre que falten menos de 90 días para su fecha de vencimiento.

La renovación en línea puede realizarse mediante tarjeta de crédito, débito o Bizum. Una vez finalizado el proceso, la Tarjeta Dorada estará disponible para su descarga en formato PDF o en Passbook, junto con la confirmación de la renovación enviada por correo electrónico.