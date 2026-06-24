Nissan presenta su nuevo SUV híbrido: este modelo tiene tracción 4x4 y espacio para 7 personas.

El segmento de los SUV electrificados sigue creciendo y Nissan refuerza su presencia con el nuevo X-Trail, un modelo híbrido diseñado para quienes buscan espacio, eficiencia y capacidad para afrontar cualquier tipo de trayecto. Con versiones de 5 y 7 plazas, este vehículo combina un diseño robusto con un amplio equipamiento tecnológico pensado para el día a día y las escapadas en familia.

Disponible en España desde 33.550 euros, el Nissan X-Trail destaca por incorporar la tecnología híbrida e-POWER, el sistema de tracción total electrificada e-4ORCE y una autonomía orientada a ofrecer una conducción eficiente sin necesidad de enchufarlo. Además, suma un maletero de hasta 575 litros y capacidad de remolque de hasta 1800 kilos.

Motor híbrido e-POWER: cómo funciona el sistema de propulsión del Nissan X-Trail

El Nissan X-Trail incorpora la tecnología híbrida e-POWER, una propuesta diferente dentro del mercado de los SUV electrificados. En este sistema, un motor de gasolina trabaja junto a una batería de iones de litio para alimentar un motor eléctrico encargado de mover las ruedas.

La marca destaca que esta configuración permite disfrutar de una aceleración suave, una respuesta inmediata al acelerador y una conducción silenciosa, sin necesidad de detenerse para recargar la batería.

Para quienes buscan mayores prestaciones fuera del asfalto o en condiciones complicadas, el SUV también puede equipar el sistema e-4ORCE, una tecnología de tracción total electrificada que distribuye el par de forma instantánea entre las cuatro ruedas para mejorar la estabilidad, la tracción y el control.

Además, dispone de cinco modos de conducción que permiten adaptar el comportamiento del vehículo a diferentes escenarios, incluyendo programas Eco, Normal y Off Road.

Nissan presenta su nuevo SUV híbrido: este modelo tiene tracción 4x4 y espacio para 7 personas. Nissan

Diseño del Nissan X-Trail: las principales características exteriores e interiores

Exterior renovado y presencia imponente

Nueva parrilla frontal V-Motion con diseño más expresivo.

Parachoques esculpidos con líneas aerodinámicas.

Faros LED de última generación con firma lumínica distintiva.

Tomas de aire laterales optimizadas para mejorar la aerodinámica.

Pasos de rueda en negro brillante.

Techo solar panorámico eléctrico de doble panel.

Interior pensado para la familia

Configuración de hasta 7 plazas.

Segunda fila de asientos deslizante y abatible.

Hasta 575 litros de capacidad de maletero.

Sistema Divide-N-Hide con hasta 16 configuraciones de almacenamiento.

Tapicerías de alta calidad disponibles en piel acolchada.

Climatizador automático de tres zonas.

Sistema de sonido BOSE Premium con 10 altavoces.

Dimensiones y capacidad

Longitud: 4690 mm.

Anchura: 1840 mm.

Altura: 1725 mm.

Capacidad de remolque: hasta 1800 kg.

Maletero: hasta 575 litros.

Disponible en versiones de 5 y 7 plazas.

Nissan presenta su nuevo SUV híbrido: este modelo tiene tracción 4x4 y espacio para 7 personas. Nissan

Tecnología y conectividad: el equipamiento más avanzado del Nissan X-Trail

Google integrado y asistentes inteligentes

Asistente de Google activado por voz.

Google Maps con información de tráfico en tiempo real.

Acceso a más de 70 aplicaciones compatibles mediante Google Play.

Navegación personalizada sin necesidad de smartphone.

Pantallas digitales de última generación

Cuadro de instrumentos digital TFT de 12,3 pulgadas.

Pantalla central NissanConnect de 12,3 pulgadas.

Head-Up Display de 10,8 pulgadas.

Más de 35 pulgadas de superficie digital combinada.

Conectividad móvil

Apple CarPlay inalámbrico.

Android Auto inalámbrico.

Duplicación de pantalla sin cables para smartphones.

Integración completa con aplicaciones móviles.

Servicios conectados NissanConnect

Localizador remoto del vehículo.

Bloqueo y desbloqueo a distancia.

Activación remota de luces y claxon.

Supervisión del estado del vehículo desde el móvil.

Alertas de mantenimiento y presión de neumáticos.

Sistemas de seguridad y asistencia

ProPILOT Assist con Navi-Link.

Frenada de Emergencia Inteligente.

Cámara Inteligente de Visión 360º.

Head-Up Display para mantener la vista en la carretera.

Asistente de cruces y detección de peatones y ciclistas.

Con una combinación de espacio para hasta siete ocupantes, tecnología de última generación y un sistema híbrido orientado a la eficiencia, el Nissan X-Trail se posiciona como una de las alternativas más completas para quienes buscan un SUV familiar con capacidades tanto urbanas como aventureras.