La IVECO Daily Camper llega al mercado español completamente renovada, ofreciendo un equilibrio perfecto entre versatilidad, seguridad y confort.

Disponible desde 65.196 euros para la versión con techo fijo y 70.696 euros con techo elevable, la Daily Camper combina diseño interior funcional y soluciones de seguridad avanzadas.

Este furgón está pensado para quienes desean explorar sin restricciones, disfrutar de la naturaleza y sentirse como en casa. Con equipamiento completo, se convierte en una opción ideal para vacaciones prolongadas y viajes de aventura.

Fuente: narrativas-spin-es

Iveco Daily Camper: componentes y funcionamiento de su motor

La Daily Camper está equipada con un motor F1A de 2,3 litros, homologado para vehículos Heavy Duty, que proporciona una potencia de 156 CV y un par motor de 380 Nm.

Su exclusivo cambio automático Hi-Matic de 8 velocidades garantiza una conducción fluida y eficiente, incorporando modos ECO y POWER, así como la función Start & Stop, lo que se traduce en comodidad, ahorro de combustible y seguridad en una variedad de trayectos.

Iveco Daily Camper: confort y funcionalidad en su interior

Pensado para proporcionar una experiencia hogareña, la Daily Camper integra funcionalidad y confort:

  • Piso en suelo técnico y forrado interior en ABS con poliuretano de alta densidad.
  • Mobiliario en madera de chopo y PVC: armarios, repisas, encimera para cocina, fregadero y frigorífico.
  • Mesa extensible con asientos giratorios para cuatro personas.
  • Cabina de baño completa con WC y lavabo.
  • Kit de ducha exterior con manguera de 2 metros en la parte trasera.
  • Zona de dormitorio con cama principal sobre baúl y segunda cama plegable.
  • Cocina equipada con combi de 2 fuegos, fregadero y nevera empotrable de 75 L.
Iveco Daily Camper: Innovación en tecnología y seguridad de vanguardia

La Daily Camper fusiona innovación y protección para que puedas disfrutar de la carretera sin preocupaciones:

  • Airbags para conductor y pasajero, columna de dirección deformable y cinturones ajustables.
  • Asistente de Viento Lateral y control de crucero para una estabilidad óptima.
  • Freno de estacionamiento eléctrico y cámara trasera de serie.
  • Sistema eléctrico inteligente con baterías AGM, convertidor 12/220V y panel solar de 150W.
  • Conectividad y confort mediante iluminación LED eficiente, cuadros de mando electrónicos y control integral de climatización.

Sistemas de seguridad ESP9

  • ASR: previene el derrape de las ruedas motrices durante aceleraciones.
  • MSR: disminuye el par motor al accionar el embrague, evitando bloqueos inesperados.
  • HBA: aumenta la fuerza de frenado en situaciones de emergencia.- Hill Holder (Salida en rampa asistida): mantiene el vehículo en su lugar en pendientes para evitar retrocesos.
  • LACA: ajusta la estabilidad reconociendo la distribución de carga longitudinal.
  • TSM: detecta tráileres y adapta el control electrónico de estabilidad.
  • HRB: incrementa la fuerza de frenado trasero en emergencias.
  • HFC: regula la presión de frenos ante sobrecargas para mayor precisión.
  • RMI y ROM: ayudan a mitigar situaciones de “vuelo” o pérdida de control en maniobras extremas o casi estacionarias.

Con todas estas características, la IVECO Daily Camper se posiciona como un furgón líder en el mercado de vehículos camper, perfecto para quienes buscan libertad, confort y seguridad en cada viaje sobre ruedas.