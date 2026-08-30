Mario, español viviendo en Australia: “Es difícil aguantar psicológicamente, pero en 4 horas de trabajo cubro el alquiler de todo el mes”.

En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más valorada entre las posibles salidas profesionales. Son principalmente los jóvenes quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

En España, estas ideas se ven reflejadas en los autónomos, aunque en otros países la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante.

Esa es la historia de Mario, un español que emigró a Australia para trabajar en la construcción. Su testimonio, compartido en redes sociales, pone cifras a una diferencia salarial que explica por sí sola la decisión, pero también nombra el precio que casi nadie menciona.

A través de su canal de TikTok (@lega.wave), donde supera los 6000 seguidores, explica que el mejor momento para ganar dinero en el país es durante las temporadas agrícolas. La del algodón, de la que habla, abarca desde la siembra en primavera hasta la recolección en otoño. “Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes”, afirma.

Mario, español viviendo en Australia: “Es difícil aguantar psicológicamente, pero en 4 horas de trabajo cubro el alquiler de todo el mes”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto recibe Mario en la temporada del algodón

El joven expone sus cifras con claridad. Percibe 31 dólares australianos por hora regular y 56 durante las horas extras. “Son 430 dólares de lunes a viernes y 1230 dólares los fines de semana. En una semana, suelo recibir 3470 euros, a los cuales se les debe restar un 15% por concepto de impuestos. Esto resulta en un total de 1808 euros semanales”, comenta.

Ante tales ingresos, sus gastos son ínfimos. Abona 140 dólares a la semana en concepto de alquiler, 90 en alimentación y, al residir cerca de su lugar de trabajo, únicamente 20 en combustible. “Al final, cubro todos mis gastos en aproximadamente medio día de labores. Trabajo de manera intensa, pero el resto de los días son dedicados al ahorro”, señala.

Todo lo que obtiene a partir de esa primera mitad del día es ahorro neto destinado a sus proyectos y viajes.

Mario, español viviendo en Australia: “Es difícil aguantar psicológicamente, pero en 4 horas de trabajo cubro el alquiler de todo el mes”. (Foto: Shutterstock).

Descripción de las tareas de Mario en la granja de algodón

Mario se desempeña en una explotación agrícola enfocada en el cultivo y la producción de algodón, doce horas diarias, de lunes a domingo. Dentro de sus responsabilidades se incluye la descarga de camiones, el almacenamiento del algodón en naves y la preparación de los contenedores destinados a la exportación mundial.

No considera que su labor sea particularmente exigente en términos físicos. El desgaste, sostiene, proviene de una naturaleza diferente. “La única dificultad es soportar mentalmente realizar tantas horas durante meses, experimentando la monotonía”, confiesa, aludiendo a la repetitividad caracterizada por toda la campaña.

El mensaje clave para emigrar a Australia

No obstante las cifras, Mario evita presentar una imagen idealizada del país. Se expresa con la experiencia de quien reside allí desde hace seis años y desea marcar distancia con aquellos que llegan con expectativas de obtener dinero sin esfuerzo.

“No quiero engañar a nadie ni hacer pensar que en Australia cae dinero tan pronto como aterrizas. Solo deseo demostrar que es un país donde, si realizas adecuadamente las tareas, puedes obtener un beneficio económico, además de las innumerables aventuras y aprendizajes que nadie puede quitarte”, concluye.

Los datos que proporciona lo respaldan. Percibe alrededor de 1500 dólares australianos a la semana y comparte vivienda, por lo que el alquiler le representa aproximadamente 150 dólares semanales. Esta proporción, imposible de igualar en España con un empleo similar, es lo que lo mantiene al otro lado del mundo a pesar de todas las dificultades.