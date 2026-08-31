Confucio nunca escribió nada. Igual que Sócrates, dejó que fueran sus discípulos quienes recogieran su pensamiento en una obra conocida en Occidente como Analectas, cuya traducción literal del chino sería Conversaciones.

Es allí, en el capítulo Li Ren, donde aparece una de sus sentencias más directas: “Cuando veas a un hombre sabio, piensa en igualarlo; cuando veas a un hombre insensato, reflexiona sobre ti mismo”.

La frase no habla de juzgar a los demás. Habla de convertir cualquier encuentro, con la virtud o con la torpeza ajena, en una oportunidad de aprendizaje propio.

Las enseñanzas milenarias de Confucio. IA

Significado de la frase de Confucio y su relevancia actual

La sentencia sugiere una manera muy específica de interactuar con el entorno:

Ante quien actúa correctamente, la respuesta apropiada no es la admiración pasiva, sino la aspiración activa: reflexionar sobre qué aspectos de dicho comportamiento podrían ser incorporados.

Ante quien actúa incorrectamente, la respuesta adecuada no es el juicio, sino la introspección: cuestionarse si, de manera inconsciente, uno mismo comete errores similares.

Esta lógica se relaciona directamente con uno de los conceptos fundamentales de su filosofía: el ren, que puede ser interpretado como humanidad, empatía y sentido de lo humano.

De acuerdo con esta filosofía, una persona debe cultivar la habilidad de preocuparse por los demás y abstenerse de hacer a otros aquello que no desearía experimentar en carne propia.

La estatua del filósofo asiático Confucio. (Fuente: archivo)

Confucio: su vida y la raíz de su pensamiento

Kǒngfuzǐ, conocido en Occidente como Confucio, vivió durante el período de Primaveras y Otoños, entre los años 770 y 476 a.C., en el estado de Lu, en lo que actualmente es la región central y suroccidental de la provincia de Shandong. Fue filósofo, teórico social y fundador de un sistema ético que llevaría su nombre.

Su pensamiento se introdujo en Europa a través del jesuita Mateo Ricci, quien fue la primera persona en utilizar el nombre de Confucio tal como se conoce en la actualidad.

Las Analectas, recopiladas por sus discípulos, abarcan apenas 200 páginas y han ejercido una influencia considerable en la filosofía, la política y la educación de toda Asia oriental durante más de dos mil años.

La frase olvidada de Confucio que completa esta idea

Una de las sentencias más reconocidas del filósofo encapsula el mismo principio desde una perspectiva diferente: “Lo que desea el sabio, lo encuentra en su interior; el pueblo, lo busca en los demás”.

Dos expresiones, el mismo núcleo: el crecimiento personal no se fundamenta en el entorno, sino en la disposición individual para aprender de él.