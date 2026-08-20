Se aproxima el diluvio del año este fin de semana largo: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un fuerte cambio de tiempo para este jueves 20 de agosto, con una jornada de marcada inestabilidad en amplias zonas de la Península. La entrada de un frente de aire frío por el norte favorecerá la aparición de lluvias y tormentas en España.

El episodio afectará especialmente a puntos del interior norte, el este y el sureste peninsular, además de Baleares. Algunas de las tormentas en España podrán dejar precipitaciones localmente fuertes, granizo grande y rachas de viento muy fuertes.

El cambio también vendrá acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas en la Península. Sin embargo, el calor persistirá en el litoral mediterráneo, donde todavía podrán superarse los 35 grados durante el día y las mínimas podrían mantenerse por encima de los 20 grados.

AEMET alerta por fuertes tormentas y granizo: cuáles serán las zonas más afectadas

La previsión de AEMET señala que el tercio norte tendrá cielos muy nubosos debido al paso del frente. En estas regiones se esperan chubascos que podrán ser localmente fuertes, mientras que la inestabilidad también se extenderá hacia el este y Baleares.

Uno de los focos de atención estará en Aragón. A partir del mediodía aumentará la nubosidad y durante la tarde aparecerán chubascos localmente fuertes. Las tormentas en España podrán dejar allí granizo y rachas muy fuertes de viento.

Foto: Foco Uy

En Castilla-La Mancha, los chubascos serán más probables e intensos en la mitad sureste. En estos puntos, las tormentas pueden ser fuertes y estar acompañadas incluso de granizo grande, según la previsión facilitada por AEMET.

La situación será diferente en la Comunidad de Madrid. Se esperan intervalos de nubes a partir de la tarde y son probables los chubascos en la sierra. Tampoco se descarta que aparezcan precipitaciones de forma más aislada en las zonas llanas.

Tormentas en España: Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia, entre las zonas bajo la inestabilidad

La inestabilidad también será importante en Cataluña, donde se esperan chubascos y tormentas que pueden alcanzar intensidad localmente fuerte. Los fenómenos podrán ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento, mientras las temperaturas máximas bajarán de manera generalizada.

Una situación similar se prevé en la Comunidad Valenciana. AEMET anticipa intervalos nubosos y chubascos que podrán ser localmente fuertes y estar acompañados tanto de granizo como de rachas muy fuertes. En el litoral, sin embargo, las temperaturas máximas podrían experimentar un ligero aumento.

En la Región de Murcia, las tormentas serán más probables e intensas durante la tarde y especialmente en el interior. También podrán aparecer episodios de granizo y rachas de viento muy fuertes, mientras que las temperaturas máximas descenderán.

Las tormentas en España alcanzarán además a Castilla y León, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y producirse en forma de granizo. En las zonas afectadas por tormentas tampoco se descartan rachas fuertes o muy fuertes.

Granizo y fuertes rachas: qué pasará en Andalucía, La Rioja y Baleares

La Rioja será otra de las comunidades donde habrá que prestar atención a la evolución del tiempo. La previsión contempla precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y persistentes, con granizo, además de posibles rachas fuertes o muy fuertes en las áreas afectadas por tormentas.

En Andalucía, las tormentas serán más probables e intensas durante la tarde en zonas de sierra. Allí podrán alcanzar intensidad localmente fuerte y producirse en forma de granizo. AEMET también contempla rachas muy fuertes en las zonas donde se desarrollen las tormentas.

En Baleares, por su parte, se esperan cielos nubosos y precipitaciones con barro, inicialmente débiles y ocasionales. A partir de la tarde-noche podrán alcanzar intensidad moderada y el viento podrá dejar rachas fuertes o muy fuertes.

De esta manera, el jueves estará marcado por tormentas en España de características muy diferentes según la comunidad. Mientras algunos territorios afrontarán precipitaciones fuertes y granizo, en otros el principal fenómeno adverso será el viento.

El frente frío hace bajar las temperaturas, pero el Mediterráneo seguirá por encima de 35 grados

El cambio de tiempo también se notará en los termómetros. Las temperaturas descenderán en prácticamente toda la Península, con bajadas especialmente perceptibles de las máximas en diferentes puntos del interior y del norte.

El escenario será distinto junto al Mediterráneo. En determinados puntos del litoral se podrán superar los 35 grados durante el día, mientras que durante la noche las temperaturas podrían no bajar de los 20 grados.

El viento será otro factor relevante durante las tormentas en España. En términos generales soplará moderado, aunque habrá intervalos fuertes y son posibles rachas muy fuertes en el sureste, Baleares, el valle del Ebro y el mar de Alborán.

En Canarias, el escenario será más estable. Lanzarote y Fuerteventura tendrán cielos nubosos y en el resto del archipiélago habrá baja probabilidad de lluvia, aunque al final del día podrán registrarse intervalos fuertes de viento y alguna racha localmente muy fuerte.

Previsión de AEMET: qué tiempo hará en el resto de España

Llegó una fuerte tormenta: estas son las provincias que podrían verse más afectadas Fuente: Shutterstock Shutterstock

En Galicia, el paso del frente dejará lluvias débiles y chubascos que irán remitiendo durante la tarde, mientras que las temperaturas bajarán. En Asturias y Cantabria también se esperan precipitaciones débiles, que serán más intensas en determinadas zonas elevadas.

El País Vasco tendrá lluvias débiles que podrían ser localmente fuertes en el litoral. En Navarra, las precipitaciones serán más probables e intensas en la Ribera del Ebro, mientras que las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado.

En Extremadura, las tormentas en España tendrán una incidencia menor. Se esperan intervalos nubosos y alguna precipitación débil y dispersa, acompañados por un descenso ligero o moderado de las temperaturas.

El escenario previsto configura así una jornada de marcada inestabilidad, aunque no todas las comunidades tendrán el mismo nivel de riesgo ni los mismos fenómenos. El granizo, las lluvias fuertes y las rachas muy fuertes estarán concentrados especialmente en las zonas señaladas por la previsión.