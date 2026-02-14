La borrasca Oriana ha puesto en máxima alerta a amplias zonas de España, con especial intensidad en la provincia de Castellón, donde el aviso meteorológico ha alcanzado el nivel rojo. Las rachas de viento huracanado, que pueden llegar a 140 km/h e incluso superarlos en zonas del interior, han generado una situación de riesgo extremo para la población y bienes materiales. Las autoridades han activado protocolos de emergencia ante la caída de árboles, cornisas y otros impactos derivados del vendaval. Este episodio de viento intenso forma parte del impacto general de la borrasca, que también ha provocado avisos por lluvias fuertes y mal estado del mar en otras regiones. Las previsiones indican que las condiciones adversas continuarán durante este fin de semana, con restricciones en el transporte, mensajes de alerta a la población y numerosas incidencias atendidas por los servicios de emergencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió aviso rojo por viento para la provincia de Castellón el sábado 14 de febrero debido a las rachas previstas, que podrían alcanzar o superar los 140 km/h en puntos del interior. Este nivel de alerta corresponde a un peligro meteorológico extraordinario y refleja la intensidad del temporal que está atravesando el país. En varios municipios de Castellón se registraron ya rachas aún más intensas, con 172 km/h en localidades como Vilar de Canes y Rosell, y valores muy altos también en Xert y otras zonas de la provincia. Estas rachas han sido consideradas especialmente peligrosas para infraestructuras, elementos urbanos y desplazamientos. Más allá de Castellón, otras regiones de España han recibido alertas por fenómenos meteorológicos adversos asociados a Oriana, como fuertes vientos, lluvias intensas y mal estado de las costas. Estas condiciones han activado avisos de distinto nivel en amplias franjas del país. Las fuertes rachas de viento han generado una serie de incidentes y respuestas operativas en Castellón y áreas cercanas. La Dirección General de Tráfico (DGT) impuso una limitación de velocidad a 80 km/h para todos los vehículos en las carreteras de la provincia, así como restricciones para vehículos pesados, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes por la fuerza del viento. Los servicios de emergencias han recibido cientos de avisos relacionados con la incidencia del viento. Entre ellos se incluyen caída de árboles, vallas y otros objetos urbanos, lo que ha obligado a desplazar recursos y reforzar la presencia de bomberos y Policía Local para atender las situaciones de mayor riesgo. Además, el servicio ferroviario de larga y media distancia entre la Comunitat Valenciana y Cataluña ha sido suspendido en varias líneas debido al mal estado del tiempo y por razones de seguridad, afectando trenes de alta velocidad y de media distancia en el corredor Valencia-Castellón. El sistema de alertas móviles Es-Alert ha sido utilizado para advertir a los vecinos de Castellón sobre la evolución del fenómeno y recomendar limitar los desplazamientos y actividades al aire libre mientras persistan los efectos más fuertes del temporal. La borrasca Oriana no sólo ha traído vientos intensos, sino también activación de avisos por lluvias fuertes y mal estado de la mar en otras partes del país. En el norte y en el Mediterráneo se espera que el oleaje y la inestabilidad persistan, con fenómenos costeros adversos que pueden afectar puertos y actividades marítimas. Aunque las precipitaciones podrían disminuir gradualmente en algunas zonas, el viento continuará con fuerza especialmente en el este peninsular y Baleares durante varias horas, con la posibilidad de que las condiciones empiecen a mejorar hacia el domingo con la llegada de una alta presión que traerá tiempo más estable y temperaturas ligeramente más altas. Este episodio de Oriana se produce en un contexto de varios temporales recientes que han afectado a España, con borrascas sucesivas que han generado fenómenos adversos diversos, desde fuertes lluvias hasta episodios intensos de viento en distintas regiones.