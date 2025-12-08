Médicos de toda España están llamados a parar “cuatro días de huelga consecutivos” desde mañana. Se trata de “la tercera rebelión de batas blancas desde junio”. El paro protesta contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y pide “uno propio que reconozca sus particularidades”.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) mantienen las protestas. Aseguran que los médicos “merecen más que un capítulo específico” dentro de la ley laboral del Sistema Nacional de Salud. Señalan que su trabajo requiere normas propias.

El nuevo paro llega días después de que UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde anunciaran una huelga indefinida desde enero. En este caso, rechazan que los médicos tengan una ley propia y denuncian “deslealtad” del Ministerio por mantener negociaciones “paralelas” con CESM y SMA.

No superar las pruebas médicas que exige la DGT puede significar en la no renovación del carnet de conducir(Fuente: Shutterstock)

Sanidad defiende el estatuto marco actualizado

Desde el Ministerio llaman a la “responsabilidad colectiva” para no bloquear el texto. Afirman que se perdería una “oportunidad histórica” para actualizar una ley paralizada desde hace 20 años. Añaden que el borrador incluye avances logrados tras “más de 60 reuniones”.

Sanidad sostiene que el documento reconoce muchas demandas dentro de su ámbito. Defiende medidas como ofertas públicas de empleo obligatorias cada dos años o la reducción de guardias de 24 a 17 horas. También fija límites semanales y reconoce descansos obligatorios sin generar deuda horaria.

Sin embargo, CESM y SMA no se dan por conformes. Respondieron con un nuevo llamamiento que afecta a médicos y facultativos de todo el país. Cada sindicato autonómico decidirá la forma de protesta según su territorio.

Movilizaciones en autonomías y grandes concentraciones: una nueva protesta médica

Las movilizaciones variarán en número de días. Algunas comunidades realizarán los cuatro días, otras dos y otras solo un acto. Muchos sindicatos coincidirán el jueves en concentraciones frente a centros asistenciales, delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.

Amyts, que no pertenece a CESM, apoya los cuatro días y además convocará una gran manifestación. Participarán médicos de Atención Primaria, Hospitalaria, Extrahospitalaria, MIR, FSE y centros vinculados. La marcha saldrá a las 10 del Congreso hacia Sanidad.

El objetivo es conseguir un estatuto que “dignifique” la profesión y reclamar mejoras retributivas en Madrid. Exigen también la equiparación del Hospital Gómez Ulla con el Sermas. APEMYF anunció huelga los días 14 y 15 de enero como inicio de acciones indefinidas.

Cataluña suma protestas en Barcelona

Metges de Catalunya convocó dos manifestaciones. Mañana martes habrá una a las 10:30 en la Delegación del Gobierno en Cataluña. Terminará en la Plaça de Sant Jaume.

La segunda será el miércoles, también a las 10:30, desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Finalizará en el Departamento de Salud de la Generalitat.