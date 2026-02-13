En las últimas semanas, la palabra therian comenzó a repetirse en redes sociales españolas. Videos de jóvenes con máscaras de animales, colas sintéticas y movimientos que imitan conductas felinas o caninas multiplicaron visualizaciones y comentarios. La escena generó curiosidad, desconcierto y también críticas. El fenómeno no es nuevo a nivel internacional, pero su reciente visibilidad en España reactivó un debate que combina identidad digital, expresión juvenil y salud mental. Mientras algunos sectores lo califican de “enfermedad psicológica”, no toda la evidencia científica actual no respalda esa afirmación. El término proviene de therianthropy, concepto que alude históricamente a la transformación simbólica entre humano y animal. En su versión contemporánea, describe a personas que afirman sentir una identificación interna, psicológica o espiritual con un animal no humano. Quienes se reconocen como therian no sostienen, en la mayoría de los casos, que exista una transformación física. Hablan de una conexión identitaria o energética con determinada especie y, en ocasiones, expresan esa vivencia mediante elementos estéticos como máscaras, colas o accesorios. Las comunidades digitales vinculadas al fenómeno utilizan expresiones como “identidad animal interna” o “despertar espiritual”. La experiencia suele compartirse en foros, grupos cerrados y plataformas audiovisuales donde encuentran validación y pertenencia. La visibilidad reciente se concentra en grandes centros urbanos como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Los encuentros presenciales suelen organizarse en parques o espacios abiertos y convocan a grupos reducidos que se coordinan mediante redes sociales. El crecimiento responde en gran medida a la lógica algorítmica de plataformas como TikTok e Instagram, donde las subculturas juveniles adquieren alcance masivo en cuestión de días. Analistas de tendencias digitales advierten que muchas expresiones culturales juveniles atraviesan ciclos de viralización intensos y breves. La consolidación o desaparición del fenómeno dependerá de su capacidad de sostener comunidad más allá del impulso mediático. Solo en casos muy específicos se considera una enfermedad mental o trastorno psiquiátrico: cuando la persona pierde completamente la capacidad de distinguir la realidad y cae en un delirio verdadero de transformación física. Esto se conoce como licantropía clínica (o zoantropía/teriantropía clínica), un síndrome psiquiátrico extremadamente infrecuente asociado a condiciones como esquizofrenia, trastorno bipolar con episodios psicóticos, depresión psicótica, trastornos disociativos graves u otros cuadros psicóticos. En estos casos patológicos, la persona cree literalmente que su cuerpo se está transformando o ya se ha transformado en un animal (generalmente lobo, pero puede ser cualquier especie), experimenta alucinaciones o sensaciones corporales delirantes (como sentir que le crecen colmillos, pelo o garras), y actúa en consecuencia de forma desorganizada o peligrosa, sin contacto con la realidad. En contraste, la gran mayoría de las personas que se identifican como therians (la identidad no física con un animal, como se ve en comunidades online) mantienen pleno contacto con la realidad: saben que su cuerpo es humano, que no hay transformación literal posible y que su experiencia es interna (psicológica, espiritual o neurodivergente). No hay delirio ni alucinaciones; es una forma de autopercepción que no interfiere necesariamente en el funcionamiento diario ni genera sufrimiento patológico.