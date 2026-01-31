En el contexto de la herencia en España, cuando una persona fallece, sus bienes, derechos y deudas se integran en el proceso sucesorio. Las cuentas bancarias son parte de este proceso y, si los familiares no actúan con celeridad, pueden enfrentar consecuencias imprevistas, que van desde comisiones hasta la pérdida de fondos o heredar deudas que no les corresponden.

Es importante señalar que muchas personas ignoran lo que sucede con una cuenta bancaria tras el fallecimiento del titular . La normativa vigente es precisa, pero requiere una gestión meticulosa y la presentación de la documentación adecuada para que los herederos puedan salvaguardar su patrimonio y evitar sanciones.

Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, ¿qué deben hacer los familiares para no heredar deudas? (foto: archivo).

Guía esencial tras el fallecimiento del titular de una cuenta bancaria

Una vez confirmada la existencia de cuentas, se debe notificar el fallecimiento al banco lo antes posible. Para este trámite es imprescindible presentar el certificado de defunción y la documentación que acredite el vínculo legal con el fallecido: testamento o declaración de herederos.

La primera acción recomendada es comprobar si el fallecido tenía cuentas activas, ya que no siempre existe información directa. Para ello, los herederos pueden acudir a la Administración Tributaria, que dispone de datos facilitados por las entidades financieras. Esta consulta permite verificar si existen depósitos, deudas pendientes o cuentas inactivas a nombre del fallecido.

Posteriormente, es recomendable cerrar las cuentas abiertas si no se utilizarán, ya que muchas entidades aplican comisiones de mantenimiento mensuales que pueden seguir acumulándose y generar saldos negativos, lo cual afecta directamente a los herederos.

Consecuencias de no cerrar la cuenta del fallecido

La Agencia Tributaria cuenta con un canal específico destinado a gestionar estos casos, con el fin de prevenir que el patrimonio se encuentre en estado de abandono.

No notificar al banco ni gestionar adecuadamente la cuenta bancaria de una persona fallecida puede generar diversos inconvenientes:

Comisiones periódicas por servicios que ya no se utilizan.

Intereses negativos , en caso de productos asociados.

Embargos , si existen deudas vinculadas a la cuenta.

Pérdida del dinero, ya que si nadie reclama la cuenta en 20 años, el saldo pasa automáticamente al Estado español.

¿Heredan los familiares las deudas junto con los bienes?

En España, las deudas del fallecido no se cancelan automáticamente tras su muerte. Los herederos pueden elegir entre tres opciones:

Aceptar la herencia pura y simple : se heredan tanto los bienes como las deudas y el heredero responde con todo su patrimonio.

Aceptar a beneficio de inventario : solo se pagan las deudas hasta donde alcance el valor de los bienes heredados, sin afectar el patrimonio personal.

Renunciar a la herencia: si las deudas superan los activos, es posible rechazar la herencia y evitar cualquier obligación futura.

Elegir la mejor opción requiere conocer con precisión el patrimonio del fallecido. Por eso es clave solicitar el inventario de bienes y deudas y contar con asesoramiento legal antes de aceptar o rechazar una herencia.