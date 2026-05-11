En España, cuando una persona fallece, sus bienes, derechos y deudas pasan a formar parte de la herencia, tal como establece el derecho sucesorio español. En este contexto, las cuentas bancarias del fallecido también se integran en el patrimonio hereditario y deben gestionarse dentro del procedimiento legal correspondiente. Si los familiares no actúan con prontitud, pueden enfrentarse a comisiones acumuladas, bloqueos de fondos o responsabilidades económicas vinculadas a la herencia. Muchas personas desconocen qué ocurre con una cuenta bancaria cuando fallece el titular. En la práctica, las entidades financieras suelen bloquear o limitar el uso de la cuenta hasta que los herederos acrediten su condición mediante la documentación correspondiente. La normativa exige una gestión ordenada para que los familiares puedan acceder al dinero, repartir los fondos o cerrar la cuenta conforme al proceso de herencia. La primera acción recomendable es comprobar si el fallecido tenía cuentas bancarias activas, algo que no siempre resulta evidente para los familiares. Los herederos tienen derecho a solicitar información a las entidades financieras siempre que acrediten su condición mediante la documentación correspondiente. De este modo, pueden obtener información sobre saldos, depósitos, préstamos o productos financieros asociados al titular fallecido. Una vez confirmada la existencia de cuentas, se debe notificar el fallecimiento al banco a la mayor brevedad posible. Para llevar a cabo este trámite, es necesario presentar el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades y el testamento o la declaración de herederos, documentos que acreditan quién tiene derecho a la herencia. Solo tras la verificación de esta información, la entidad financiera puede proporcionar datos sobre los fondos o iniciar el proceso de reparto. Posteriormente, es recomendable cerrar la cuenta bancaria del fallecido si ya no se utilizará. Muchas entidades aplican comisiones de mantenimiento u otros cargos, que pueden seguir acumulándose mientras la cuenta permanezca abierta. Estos gastos forman parte de la masa hereditaria y pueden disminuir el saldo final que recibirán los herederos. No notificar el fallecimiento ni gestionar adecuadamente una cuenta bancaria de una persona fallecida puede ocasionar diversos problemas financieros y legales para los herederos. Estos problemas incluyen cargos bancarios acumulados, dificultades para acceder a los fondos o conflictos en el proceso de reparto de la herencia. Entre las consecuencias más comunes de no gestionar una cuenta bancaria tras el fallecimiento del titular se destacan: Cuando una cuenta bancaria permanece inactiva y sin reclamaciones durante largos períodos, puede considerarse en situación de abandono. En tales circunstancias, las entidades financieras tienen la obligación de notificar a la Administración y los fondos podrían ser transferidos al Estado si nadie ejerce su derecho de propiedad dentro del plazo legal establecido. En España, las deudas del fallecido no se extinguen automáticamente al momento de su deceso. Estas forman parte del patrimonio hereditario junto con los bienes y derechos del causante, por lo que los herederos deben tomar la decisión de aceptar o rechazar la herencia. El derecho sucesorio español prevé tres modalidades principales para aceptar o rechazar una herencia con deudas: Seleccionar la opción más adecuada requiere conocer detalladamente el patrimonio del fallecido, comprendiendo los bienes, cuentas bancarias, préstamos o deudas pendientes. Por ello, resulta prudente solicitar un inventario completo de la herencia y contar con asesoría legal antes de optar por aceptar o rechazar la herencia.