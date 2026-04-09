En el ámbito de la herencia en España, al momento del fallecimiento de una persona, sus bienes, derechos y deudas se incorporan al proceso sucesorio. Las cuentas bancarias forman parte de este procedimiento y, si los familiares no actúan con prontitud, pueden enfrentar consecuencias inesperadas, que van desde comisiones hasta la pérdida de fondos o la herencia de deudas que no les corresponden. Es fundamental destacar que muchas personas desconocen lo que ocurre con una cuenta bancaria tras el deceso del titular. La normativa vigente es clara, pero exige una gestión cuidadosa y la presentación de la documentación pertinente para que los herederos puedan proteger su patrimonio y evitar sanciones. La primera acción recomendada es comprobar si el fallecido tenía cuentas activas, ya que no siempre existe información directa. Para ello, los herederos pueden acudir a la Administración Tributaria, que dispone de datos facilitados por las entidades financieras. Esta consulta permite verificar si existen depósitos, deudas pendientes o cuentas inactivas a nombre del fallecido. Una vez confirmada la existencia de cuentas, se debe notificar el fallecimiento al banco lo antes posible. Para este trámite es imprescindible presentar el certificado de defunción y la documentación que acredite el vínculo legal con el fallecido: testamento o declaración de herederos. Posteriormente, es recomendable cerrar las cuentas abiertas si no se utilizarán, ya que muchas entidades aplican comisiones de mantenimiento mensuales que pueden seguir acumulándose y generar saldos negativos, lo cual afecta directamente a los herederos. No notificar al banco ni gestionar adecuadamente la cuenta bancaria de una persona fallecida puede generar diversos inconvenientes: La Agencia Tributaria cuenta con un canal específico destinado a gestionar estos casos, con el fin de prevenir que el patrimonio se encuentre en estado de abandono. En España, las deudas del fallecido no se cancelan automáticamente tras su muerte. Los herederos pueden optar por tres alternativas: Elegir la opción más adecuada requiere un conocimiento preciso del patrimonio del fallecido. Por ello, es fundamental solicitar el inventario de bienes y deudas y contar con asesoramiento legal antes de aceptar o rechazar una herencia.