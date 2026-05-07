El próximo sábado 16 de mayo de 2026, el Parque del Temple de Ponferrada se convertirá en el epicentro de la celebración familiar con la III Fiesta de la Interculturalidad. Entre sus atractivos, resaltan la paella popular, la entrada gratuita y las actividades diversas para toda la familia. Organizada por el Ayuntamiento de Ponferrada a través de la Concejalía de Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad, esta jornada gratuita promete unir a la comunidad bajo el lema “¡Vamos a disfrutar de lo que nos une!”. El evento coincide con la celebración del Día de las Madres en muchos países de Latinoamérica, lo que le otorga un carácter especialmente familiar y emotivo. La fiesta comenzará a partir de las 19:00 horas y el acceso será totalmente gratuito para todos los asistentes. Entre las principales atracciones destaca una paella popular, ideal para disfrutar de la mejor gastronomía en un ambiente festivo y al aire libre. Para los más pequeños, el ayuntamiento prepara hinchables y atracciones infantiles, garantizando diversión asegurada para niños y niñas de todas las edades. El plato fuerte musical llegará de la mano de Ruby Paredes, quien presentará su espectáculo “Son II”. La artista ofrecerá una noche bailable con ritmos latinos llenos de energía: cumbia, merengue, bachata, vals, mexicanas y salsa. Sin duda, una propuesta que invita a bailar y celebrar la diversidad cultural que enriquece El Bierzo. La concejala de Interculturalidad, Ivelisse Martínez, ha animado a toda la ciudadanía a participar en esta fiesta que busca estrechar lazos comunitarios a través de la gastronomía, la música y el entretenimiento familiar. Así como en España, en Latinoamérica también se celebra el Día de la Madre en mayo. La fecha del 10 de mayo se consolidó en México como el Día de las Madres desde 1922, aunque algunas fuentes sitúan sus inicios en 1913 en Oaxaca. Se eligió el mes de mayo por su vinculación con la devoción a la Virgen y el día 10 por las costumbres de pago de la época. México fue el primer país latinoamericano en adoptar esta celebración, que rápidamente se extendió por la región con gran arraigo popular. En 1949 se inauguró incluso una escultura en honor a la madre en la capital mexicana. La III Fiesta de la Interculturalidad de Ponferrada busca honrar este espíritu familiar y de unión, ofreciendo un espacio donde madres, hijos, familias y toda la comunidad puedan compartir momentos inolvidables. El 16 de mayo también se celebra el Día Internacional de los Museos, y Ponferrada ha preparado un completo programa cultural para complementar la fiesta vespertina. Durante la mañana y tarde, los visitantes podrán disfrutar de actividades gratuitas o de bajo costo en diferentes espacios: