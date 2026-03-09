La crisis de vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones en Europa. Según informó EFE, la Comisión Europea pidió ideas a ciudadanos, empresas y autoridades locales para afrontar la falta de vivienda asequible en la Unión Europea. “Pido a todos los que tengan interés en esta cuestión que contribuyan a nuestro trabajo. Sólo trabajando juntos podremos empezar a cambiar el rumbo de esta crisis”, declaró el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen. En medio de esta escasez de vivienda y precios elevados, comienzan a aparecer alternativas. Tras el auge de las casas prefabricadas, una nueva propuesta llega desde China: las casas cápsula, un modelo que busca ofrecer viviendas rápidas de instalar y con tecnología integrada. La primera casa cápsula de demostración ya se encuentra instalada en San Vicente do Mar, en Pontevedra. El proyecto fue impulsado por Beatriz Castro y Antonio Luaña, fundadores de Caslua Import, la única empresa autorizada para importar este modelo en España. La vivienda incorpora tecnología domótica y control por voz. Según explicó Beatriz Castro, el sistema permite interactuar con la vivienda de forma directa: “Funciona por órdenes de voz, te habla un avatar y atiende a distintas órdenes como abrir cortinas, encender luces o abrir el techo”. El modelo que se expone tiene 40 metros cuadrados y es modular, lo que permite añadir más espacios según las necesidades. El proceso completo entre fabricación y envío puede tardar alrededor de tres meses. Las casas cápsula destacan por su rapidez de instalación y su diseño modular. Al fabricarse previamente, el proceso de construcción se reduce de forma significativa frente a una vivienda convencional. También presentan materiales resistentes que buscan garantizar durabilidad. Estas viviendas se fabrican con aluminio estructural, acero galvanizado y sistemas de aislamiento térmico y acústico que ayudan a resistir problemas como la humedad o la corrosión. El precio del modelo básico parte de los 70.000 euros. Esta versión incluye una habitación, cocina equipada, baño completo, aire acondicionado, un proyector y domótica esencial. Existen versiones más completas que incorporan más comodidades. Los modelos de gama superior pueden alcanzar los 85.000 euros e incluyen elementos como techo retráctil, jacuzzi o sistemas de aerotermia. El objetivo de estas viviendas es ofrecer una alternativa ante la crisis de acceso a la vivienda. Antonio Luaña explicó el origen de la idea tras conocer este tipo de construcciones en Asia: “Cuando fui a China y las vi, pensé: ¿cómo no está esto en España? Tenemos que llevarlo”. La búsqueda de soluciones para el acceso a la vivienda se extiende a nivel europeo. La Comisión Europea abrió una consulta pública para recibir propuestas que ayuden a promover vivienda asequible. El objetivo es preparar una futura Ley de Vivienda Asequible que ofrezca un marco regulatorio más claro y estable para las autoridades públicas y permita identificar zonas con presión inmobiliaria. “Algunas zonas de Europa están especialmente afectadas por la crisis de la vivienda, con personas que tienen dificultades para pagar el alquiler o incluso para encontrar un lugar donde puedan vivir dignamente”, señaló el comisario Dan Jørgensen. En este escenario, propuestas como las casas cápsula buscan abrir nuevas alternativas frente al aumento de los precios y la falta de vivienda disponible.