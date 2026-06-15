Se despide el dólar: quedan restringidas más operaciones y el uso de los billetes en todos estos países

El dólar estadounidense está experimentando una disminución de su relevancia en el sistema financiero, fenómeno que se manifiesta con mayor claridad en Europa.

Diversos países del continente han restringido el uso del billete estadounidense para llevar a cabo transacciones comerciales y financieras. Esta acción forma parte de un proceso de desdolarización que redefine el equilibrio económico mundial.

La decisión se origina en la necesidad de reducir la dependencia de la moneda norteamericana y, en consecuencia, fortalecer las economías locales.

En un contexto internacional de incertidumbre y volatilidad en los mercados, las administraciones del viejo continente buscan incrementar su autonomía y mitigar el impacto de sanciones futuras.

Aunque la desdolarización no es un fenómeno nuevo, ha adquirido notable relevancia en los últimos años, especialmente a raíz de las sanciones económicas impuestas a Rusia en 2022.

La reconfiguración del comercio internacional ha incentivado el uso de otras divisas, tales como el euro, el yuan chino y monedas locales que actualmente están en ascenso.

Todos estos países de Europa se despiden del dólar: quedan restringidas todas las operaciones y el uso de los billetes. Fuente: Archivo

¿Por qué algunos países europeos limitan el uso del dólar?

La determinación de disminuir la dependencia del dólar se debe a diversos elementos:

Autonomía financiera: los gobiernos europeos buscan robustecer sus economías sin estar condicionados por las fluctuaciones del dólar.

Riesgos geopolíticos: la inestabilidad en los mercados internacionales y las sanciones económicas han inducido a reconsiderar el uso de la moneda estadounidense.

Nuevas alianzas comerciales: la creciente influencia de China y su promoción del yuan han propiciado un cambio en las transacciones internacionales.

Todos estos países de Europa se despiden del dólar: quedan restringidas operaciones y el uso de los billetes. Fuente: Archivo

Restricciones al uso del dólar en Europa

Varios países de Europa han implementado restricciones relativas al uso del dólar en diversos grados. Algunos de los más significativos son:Rusia: a raíz de la invasión a Ucrania en 2022 y tras un bloqueo impuesto por los Estados Unidos, fomenta acuerdos comerciales en monedas locales.

Bielorrusia: limita el acceso a dólares y promueve el uso del rublo.

Hungría: restringe la dependencia del dólar en operaciones financieras esenciales.

Serbia: incentiva el comercio en euros y rublos.

Turquía: ha aplicado restricciones al dólar en transacciones estatales y comerciales.

Este proceso podría ampliarse a más países europeos que buscan diversificar su economía y disminuir la influencia financiera de EE.UU.

¿Qué países han limitado el uso del dólar?

Más allá de Europa, otras naciones han implementado restricciones severas al uso del dólar:

China: promueve acuerdos en yuanes y prohíbe su uso en ciertos pagos en dólares.

Irán: por sanciones, el dólar no es permitido en transacciones comerciales.

Cuba: establece regulaciones rigurosas contra el uso del dólar.

Corea del Norte: no permite la circulación del dólar en su sistema financiero.