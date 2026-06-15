En la última semana, el tipo de cambio entre el euro y la libra esterlina varió 10% y en el último año acumuló 2%, señalando un movimiento semanal más intenso que la tendencia anual.

Este lunes, 15 de junio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8637 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,1%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la monedalibra muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, lo que sugiere un aumento en su valor. Esta mejora ha sido constante y refleja un interés creciente por parte de los inversores.

La tendencia ascendente también indica un potencial de estabilidad en el mercado, lo que podría beneficiar a los titulares de la moneda. Sin embargo, es importante seguir monitoreando futuras variaciones para evaluar la sostenibilidad de esta mejora.

La volatilidad de la última semana del Euro y la libra esterlina es de 1.56%, lo que es menor que la volatilidad anual de 3.61%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.