Confirmado | Miles de hombres pueden cobrar hasta 12.000 euros extra en la pensión gracias a este fallo europeo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrió la puerta a que miles de hombres jubilados en España puedan reclamar un importante aumento en su pensión contributiva. La decisión afecta especialmente a quienes se jubilaron entre enero de 2016 y febrero de 2021 y tuvieron dos o más hijos.

El Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) determinó en diciembre de 2019 que el complemento de maternidad del que se beneficiaban las mujeres que habían sido madres era discriminatorio, lo que hizo que se modificase el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) para que los hombres también pudieran cobrarlo.

El fallo cambió por completo uno de los complementos más relevantes del sistema de pensiones español. Hasta ese momento, únicamente podían acceder las mujeres con hijos, bajo el argumento de que eran ellas quienes interrumpían más frecuentemente su carrera laboral para ocuparse del cuidado familiar.

En un principio esta ayuda nació para que las mujeres con dos o más hijos pudieran cobrar más pensión ya que, por norma general, eran ellas las que interrumpían su carrera laboral para hacerse cargo de los menores. Sin embargo, el TJUE estableció que este complemento vulneraba el derecho a la igualdad.

Confirmado | Miles de hombres pueden cobrar hasta 12.000 euros extra en la pensión gracias a este fallo europeo

Qué hombres pueden reclamar el complemento de paternidad en la pensión

Pueden reclamar el complemento de paternidad los hombres trabajadores que se jubilasen entre enero de 2016 y febrero de 2021, siempre que hayan tenido al menos dos hijos. También pueden solicitarlo los que cobren una pensión contributiva de viudedad o incapacidad permanente.

La resolución europea provocó un cambio profundo en la normativa española. Dos años después del fallo del TJUE, en febrero de 2021, se pone en marcha el complemento por brecha de género, que viene a sustituir el que estuvo vigente por maternidad desde enero de 2016.

Los hombres que se jubilasen a partir del 4 de febrero de 2021 pueden cobrar esta nueva ayuda desde el principio, ya que incluye ambos sexos. Sin embargo, todavía existen miles de jubilados que quedaron fuera durante el período anterior y que ahora pueden iniciar la reclamación.

En caso de querer beneficiarse de esta ayuda, el solicitante debe haber tenido al menos dos hijos, según detalla la Seguridad Social. Si se le concede, su pensión puede aumentar entre un 5% y un 15% con efecto retroactivo.

Cuánto dinero se puede recuperar con el complemento en la pensión

El importe a recuperar por el complemento variaría según el número de hijos:

5% adicional sobre la pensión si tiene dos hijos.

10% adicional si tiene tres hijos.

15% adicional si tiene cuatro o más hijos.

Según estimaciones de Cabrera Abogados, esto puede suponer entre 50 y 300 euros euros más al mes en la pensión. El impacto económico puede ser todavía mayor si se suman los atrasos acumulados desde la fecha de jubilación.

Si tenemos en cuenta además los atrasos desde la fecha de jubilación, en algunos casos el reconocimiento de este complemento puede superar los 12.000 euros, ya que el Tribunal Supremo ya confirmó en su momento que el derecho a reclamarlo no prescribe.

Esto significa que incluso quienes llevan años jubilados todavía pueden iniciar el procedimiento para reclamar el complemento, siempre que cumplan con las condiciones exigidas por la Seguridad Social y la jurisprudencia europea.

El fallo del TJUE que cambió las pensiones en España

La sentencia del TJUE marcó un antes y un después en el sistema español de pensiones. El tribunal europeo entendió que excluir automáticamente a los hombres del complemento vulneraba el principio de igualdad recogido en la normativa comunitaria.

Confirmado | Miles de hombres pueden cobrar hasta 12.000 euros extra en la pensión gracias a este fallo europeo

A partir de ese momento, los tribunales españoles comenzaron a reconocer el derecho de miles de pensionistas a reclamar este incremento económico. El Tribunal Supremo también terminó respaldando estas reclamaciones y aclaró que no existe prescripción para solicitar el complemento.

El cambio legal derivó en la creación del complemento por brecha de género, vigente desde febrero de 2021. Sin embargo, las reclamaciones vinculadas al antiguo complemento de maternidad siguen creciendo debido a la cantidad de hombres que todavía no iniciaron el trámite.