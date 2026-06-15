Este lunes, 15 de junio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.011 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En el mercado, el euro registró una caída semanal de -1.89% y una variación anual de -13.56%, lo que indica una tendencia bajista sostenida.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 22.26%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 17.29%.

En las últimas 2 sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó avances y retrocesos en partes iguales, sin jornadas estables; hubo dos tramos de caídas a mitad de periodo y cerró con dos alzas seguidas, lo que sugiere volatilidad moderada y un leve sesgo alcista final.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el corto plazo.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 15 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, a un valor por unidad de 4011.0 pesos colombianos, es de 401100.0 pesos; 200 euros cuestan 802200.0 pesos y 500 euros, 2005500.0 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: