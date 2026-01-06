Adiós a los triángulos de emergencia | Todos los coches deberán llevar luces V-16 desde enero de 2026.

Enero trae novedades y en este 2026 desde el día 1 será obligatoria la baliza V16 en todos los coches de España. Se trata de un dispositivo luminoso conectado con la DGT para señalizar emergencias.

También en enero se podrá empezar a viajar con el abono transportes único en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal , con un coste de 60 euros al mes y de 30 para los menores de 26 años.

La baliza V-16 es obligatoria desde el 1 de enero de 2026. Todos los detalles, a continuación.

La V-16 llega con dudas y polémica

A pocos días de la entrada en vigor de esta baliza luminosa que sustituye a los triángulos de emergencia, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha tenido que salir al paso para aclarar dudas y bulos difundidos en redes sociales.

Así, ha dejado claro que el objetivo de la nueva señalización es reducir la posibilidad de accidente, pues cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo, muchos de ellos mientras intentaban colocar los triángulos.

Cuando se activa la V-16 envía a DGT 3.0 la ubicación exacta del vehículo para que en tiempo real pueda llegar al resto de conductores que circulen por la zona a través de los paneles de mensaje variable y de los navegadores.

Desde Tráfico también han tenido que salir al paso de las críticas al hecho de que la baliza esté conectada asegurando que solo transmite la posición del vehículo pero no recoge ni emite información del mismo ni del conductor.

Las balizas son anónimas, no están asociadas a ningún vehículo, a ninguna matrícula ni a un conductor en concreto. Si alguien tiene dos coches la puede poner indistintamente en uno u otro.

Para señalizar una emergencia, solo hay que encenderla, abrir la ventanilla y colocarla en el techo o en una zona visible del vehículo lo más alto posible.

Sanciones por no llevar la baliza V-16

80 euros de multa leve por no llevar baliza o utilizar una no homologada, igual que antes con los triángulos.

No implica pérdida de puntos.

La sanción no es automática, ya que no existen controles específicos, pero se puede aplicar en casos de averías, accidentes o inspecciones rutinarias.

Ventajas de usar la nueva señal V-16 conectada

1. Integración de tecnología NB-IoT

En caso de una emergencia, la tecnología que incluye este dispositivo permite a otros usuarios conocer la ubicación exacta del vehículo averiado con su sistema de geolocalización, información se envía directamente a la plataforma de la DGT.

2. Plan de datos incluido

Las luces V-16 incluyen un plan de datos mínimo de 12 años, esto significa que los usuarios no necesitan contratar ningún servicio de conexión adicional hasta el 2038.

3. Visibilidad de hasta 360 grados a 1 km de distancia

Este tipo de baliza ofrece una visibilidad de hasta 360 grados y a una distancia de 1 kilómetro, incluso en condiciones de baja luminosidad.

4. Activación y colocación

Este dispositivo es de fácil colocación y activación, ya que no es necesario salir del coche para colocarlo. Simplemente, se debe sacar el brazo por la ventanilla y ponerlo en la parte superior del vehículo.