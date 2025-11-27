En esta noticia Elon Musk exige que a las personas con un “coeficiente intelectual muy alto” no se les pague por su trabajo

Elon Musk, el empresario, inversor, y magnate conocido por fundar y dirigir empresas como SpaceX, Tesla y X Corp (anteriormente Twitter) se ha vuelto a colocar en el centro de la polémica por sus controvertidas declaraciones en cuanto a la productividad laboral.

En un mensaje publicado a través de X, el multimillonario ha sostenido: "DOGE trabaja 120 horas semanales. Nuestros opositores burocráticos trabajan con optimismo 40 horas a la semana. Por eso pierden tan rápido".

Que el magnate se oponga al teletrabajo no es nada nuevo, pero esta vez va más allá, pues plantea que sus empleados trabajen 120 horas semanales e incluso sugiere que duerman en la oficina para evitar perder tiempo del día en ir y volver a casa.

El CEO de Tesla ha desatado otra polémica con su drástica visión sobre la productividad en el trabajo. ¿Qué dijo? (Imagen: archivo)

Como es de público conocimiento, a principios de 2024 (previo a la famosa disputa con Donald Trump), Elon Musk se convirtio en el líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) , una entidad dirigida a reducir el gasto público y reestructurar las agencias gubernamentales.

En sus primeras tres semanas bajo la administración de Trump, DOGE despidió y suspendió empleados públicos, solicitó acceso a sistemas de pago sensibles, desmantó una agencia clave de ayuda humanitaria internacional y obtuvó datos privados de millones de estadounidenses, todo sin ofrecer explicaciones.

En noviembre de 2024, apenas unos días después de abrir su cuenta en X, DOGE lanzó un llamamiento a los "super high-IQ“, es decir, personas con un alto coeficiente intelectual, para trabajar sin recibir remuneración: ”Necesitamos revolucionarios con un coeficiente intelectual muy alto dispuestos a trabajar más de 80 horas por semana en recortes de costos poco glamorosos."

Adiós a la reducción de la jornada laboral: Elon Musk defiende que a las personas con un "coeficiente intelectual alto" no se les pague por su trabajo. (Imagen: captura de pantalla)

Poco después, un usuario señaló que muchos subestiman la exigente carga de trabajo que esto conllevará: una tarea minuciosa, demandante y de máxima calidad. Ante esto, Elon Musk respondió sin rodeos: “De hecho, será un trabajo tedioso, generará muchos enemigos y la compensación será cero."