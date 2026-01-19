Accidente ferroviario en Córdoba: ofrecen apoyo psicológico, identificación de víctimas y refuerzo del transporte.

El dispositivo sanitario desplegado en la estación de Atocha tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) mantiene activa una unidad asistencial y de apoyo psicológico para atender a cualquier persona que pueda acudir en las próximas horas.

Una vez confirmada la llegada de todos los autobuses previstos, los servicios de emergencia han iniciado una reducción progresiva del despliegue, dejando activa la unidad asistencial y de apoyo psicológico.

Mientras avanzan las labores de identificación y la investigación, aerolíneas y autoridades refuerzan los recursos para atender a los afectados y garantizar la movilidad. Fuente: EFE Salas

Así lo ha señalado la jefa de guardia del Summa 112, Almudena Crespo, en declaraciones a la prensa desde la estación ferroviaria, tras explicar que durante la noche y la madrugada se ha activado un amplio operativo para atender a los viajeros y familiares que fueron llegando a la estación procedentes de los trenes siniestrados.

En este sentido, Summa 112 y Samur-Protección Civil han coordinado la asistencia sanitaria y psicológica, en colaboración con Renfe, Adif y las compañías ferroviarias implicadas.

Crespo ha indicado que el servicio se encontraba en prealerta desde que se conoció el accidente y que, finalmente, se decidió reforzar la atención en Atocha como punto de llegada de los autobuses.

En total, el Summa 112 ha realizado nueve asistencias, ocho de ellas de carácter psicológico y una médica, mientras que Samur-Protección Civil ha atendido a 16 de personas y ha trasladado a cuatro a hospitales de referencia para una valoración más exhaustiva, principalmente por lesiones leves.

La atención se ha centrado especialmente en el apoyo psicológico a pasajeros y familiares, muchos de ellos en estado de ansiedad o angustia tras el accidente y el largo traslado en autobús.

Según han explicado los portavoces, algunas personas presentaban una elevada carga emocional por la falta inicial de información o la dificultad para contactar con familiares.

El accidente ferroviario, que ha causado al menos 39 fallecidos y decenas de heridos, mantiene suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y los principales destinos del sur peninsular al menos durante toda la jornada de este lunes, mientras continúan las labores de investigación para esclarecer las causas del siniestro.

La Guardia Civil habilita cinco puntos de recogida de ADN para familiares de las víctimas

La Guardia Civil ha habilitado cinco puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), a fin de facilitar la identificación de los cadáveres.

Accidente ferroviario en Córdoba: ofrecen apoyo psicológico, identificación de víctimas y refuerzo del transporte. Fuente: Guardia Civil EFE

Las oficinas estarán ubicadas en las siguientes localizaciones, según los datos facilitados a EFE por el instituto armado.

Madrid : Acuartelamiento de la Zona de Madrid, C/ Batalla del Salado, 31 Tlf. 915146900.

Sevilla : Acuartelamiento de la Zona de Andalucía, Avenida De la Borbolla, 8 con Avenida Eritaña, 1. Tlf. 954231901.

Huelva : Acuartelamiento Comandancia de Huelva, C/ Guadalcanal, 1. Tlf. 959241900.

Málaga : Acuartelamiento Comandancia de Málaga, AvenidaArroyo de los Ángeles, 44. Tlf. 952236575.

⁠Córdoba: Comandancia de Córdoba, Avenida de Medina Azahara, 2. Tlf. 957414111.

Según la Guardia Civil, debido a las graves consecuencias del accidente, se ha procedido a la activación del protocolo establecido por el Real Decreto 32/2009 que regula la actuación médico-forense y de la Policía Judicial ante sucesos con víctimas múltiples.

En el marco de las actuaciones previstas en dicho protocolo, se incluye el establecimiento de oficinas denominadas ‘ante-mortem’, en las que se recoge de los familiares directos de las presuntas víctimas del suceso toda la información necesaria para permitir la correcta identificación de las mismas.

Iberia refuerza su operativa con cuatro vuelos que conectan Madrid con Sevilla y Málaga

Iberia ha reforzado su operativa con cuatro vuelos (ida y vuelta) adicionales que conectarán este lunes Madrid con Sevilla y con Málaga, y estudia si puede elevarla aún más tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y la suspensión de los servicios de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía.

Con estos nuevos vuelos, la aerolínea incrementa la capacidad un 54% con respecto a un día normal, según han señalado a EFE fuentes de Iberia. Ofrece así 790 asientos más a su operativa, mientras analiza si puede elevarla más.

En concreto, la aerolínea ha puesto un vuelo de ida Madrid-Sevilla que saldrá a las 12:30 de esta mañana y cuya vuelta está programada para las 14:25 horas. Además, operará, con su flota A321XLR, un vuelo extra que saldrá de Madrid con destino Málaga a las 16:30 horas y cuyo regreso está previsto para las 18:30 horas.

Estos se suman a los vuelos regulares que la compañía ya tenía programados para este lunes con Málaga y Sevilla.

Durante toda la jornada de este lunes, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada estará suspendida tras el accidente del domingo en Adamuz que ha costado, de momento, la vida a 39 personas.