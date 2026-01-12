Un programa de FAADA permite acceder a atención veterinaria gratuita. Cuáles son los requisitos y cómo solicitarla si estás en situación vulnerable.

La atención veterinaria suele representar un gasto considerable para muchas familias. Para los colectivos más vulnerables, acceder a cuidados médicos básicos para sus mascotas puede ser una dificultad insalvable, lo que repercute tanto en el bienestar del animal como en la estabilidad emocional de sus cuidadores.

Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud animal y proteger el vínculo humano-animal, la Fundación FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales) impulsa el programa “Mejores Amigos”, una iniciativa que ofrece acceso veterinario gratuito a determinados colectivos que cumplan con criterios sociales y económicos específicos.

El programa Mejores Amigos permite cubrir visitas veterinarias esenciales sin coste para personas en situación de vulnerabilidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué es el programa Mejores Amigos y a quién está dirigido

El proyecto, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, plantea un enfoque integral que evita que las personas deban elegir entre su bienestar personal y el cuidado de su animal.

Según la información oficial, el programa “plantea un abordaje innovador y efectivo ofreciendo soporte a la persona o la familia atendida que no se ve obligada a escoger entre su animal y una mejora en su vida”.

Asimismo, FAADA colabora estrechamente con profesionales de los servicios sociales de entidades locales y administraciones públicas, facilitando herramientas jurídicas y formativas para una correcta gestión de cada caso. Esta sinergia institucional permite canalizar las solicitudes de asistencia veterinaria gratuita de forma efectiva y personalizada.

Cuáles son los requisitos para solicitar la atención veterinaria gratuita

Los requisitos principales para acceder a esta ayuda se centran en dos aspectos clave: el vínculo positivo entre la persona y el animal, y la pertenencia a ciertos colectivos vulnerables.

Se evalúa si el cuidador mantiene una relación de respeto y responsabilidad hacia el animal, según las directrices establecidas en el apartado “Identificación del vínculo” de FAADA. Pueden beneficiarse quienes cumplan con criterios sociales específicos, como personas sin hogar, víctimas de violencia de género, personas mayores con ingresos mínimos o beneficiarios de rentas sociales. El programa incluye especies como perros, gatos y hurones, aunque también puede ampliarse a otros animales de compañía.

El acompañamiento en la presentación de la documentación es una parte esencial del proceso, y FAADA asiste directamente a los solicitantes para facilitar la tramitación y la aprobación de las ayudas.

Gracias a esta iniciativa, las mascotas reciben atención médica adecuada sin comprometer el bienestar económico de sus cuidadores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo funciona el proceso de solicitud

Para activar el acceso al servicio, se realiza una evaluación del vínculo emocional entre el animal y su cuidador. Esta valoración preliminar permite determinar si el caso se ajusta a los principios del programa. Si se cumple con los criterios, se inicia el procedimiento administrativo y se proporciona orientación sobre los documentos necesarios.

El programa no solo cubre tratamientos veterinarios básicos, sino que también puede incluir intervenciones más complejas si se justifican por razones sanitarias urgentes. Todo el proceso está diseñado para preservar la dignidad del solicitante y asegurar el bienestar del animal en condiciones de equidad.