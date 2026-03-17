La multinacional danesa Jysk acaba de dar un paso más en su expansión por España. Este próximo jueves 19 de marzo de 2026 abrirá sus puertas una nueva tienda de productos para el hogar en Calatayud (Zaragoza), la cuarta en Aragón. Con esta apertura, la compañía sigue consolidándose como la alternativa más económica y accesible al gigante sueco, ganándose el apodo popular de “el IKEA barato” gracias a sus precios bajos, ofertas recurrentes y formato outlet. La nueva tienda Jysk Calatayud se ubica en la carretera de Zaragoza, en la zona de medianas junto a la Ciudad Deportiva, al lado de Action y Aldi, y enfrente del antiguo Hotel Calatayud. Con una superficie útil de 1047 metros cuadrados entre tienda y almacén, el proyecto significó una inversión de 150.000 euros. A su vez, el Ayuntamiento de Calatayud ya aprobó en Comisión de Urbanismo la licencia de acondicionamiento e implantación, por lo que todo está listo para la inauguración. En sus más de 1000 m² los clientes encontrarán una amplia gama de muebles y artículos para el hogar: muebles de dormitorio, oficina, salón, comedor y recibidor; camas y colchones de calidad; productos de baño; cortinas y estores, además de muebles de jardín y todo tipo de complementos para equipar cualquier estancia. Todo ello con la misma filosofía que ha convertido a Jysk en referente: precios imbatibles y promociones constantes que la posicionan claramente por debajo de Ikea en coste. Esta apertura no llega sola, dado que Jysk ya opera en Puerto Venecia y La Torre Outlet (Zaragoza) y en Jaca, completando ahora su cuarta tienda en Aragón. A nivel nacional, la cadena cuenta con alrededor de 180 establecimientos desde su llegada a España en 2009, demostrando un crecimiento constante por todo el país. La multinacional no solo amplía su red física, sino que genera empleo local: hace poco más de un mes buscó a 10 personas para esta tienda de Calatayud, que ya han recibido la formación necesaria dentro de su programa de desarrollo laboral. Vale destacar que los horarios de la nueva tienda Jysk Calatayud serán los habituales de la cadena: de lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas. Con esta apertura, los vecinos de Calatayud y toda la comarca del Jalón tendrán a pocos minutos de casa una opción completa, moderna y, sobre todo, mucho más barata para renovar su hogar sin renunciar a calidad ni diseño.